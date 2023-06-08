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Китай направив 37 літаків до Тайваню, ті активували ППО

08 червня 2023, 09:32
Китай направив 37 літаків до Тайваню, ті активували ППО
Фото: A.Gedrimo nuotr
Тайвань активував свої системи протиповітряної оборони у відповідь на входження в зону острова 37-ми китайських військових літаків.

Згодом частина полетіла в західну частину Тихого океану.

Про це тайванське міноборони написало в Twitter.

"Близько п'ятої ранку за місцевим часом у зону ідентифікації ППО увійшли 37 літаків ВПС Китаю, серед яких - винищувачі J-11 і J-16, стратегічні ядерні бомбардувальники H-6 та розвідувальні літаки з системами AWACS", йдеться в дописі. 

Кілька з них полетіли через південно-східний повітряний простір Тайваню в західну частину Тихого океану для тренувань із повітряної розвідки дальньої дії.

В Міноборони додали, що такий алгоритм реагування на військову активність Китаю поблизу острова загалом є стандартним, і жодних додаткових заходів не вживалося.

Тайванські військові повідомили, що у відповідь було надіслано літаки та кораблі для спостереження за китайськими літаками і активовано наземні ракетні системи. 

КитайТайваньлітаки

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