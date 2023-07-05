Китай не вірить, що Patriot збиває "Кинджали" – Резніков
Спецпредставник Китаю у євразійських справах Лі Хуей, під час візиту до Києва, засумнівався в тому, що ЗРК Patriot збиває російські "Киджали".
Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Financial Times.
16 травня російська федерація атакувала Україну 18 ракетами, 6 з яких були "Кинджалами". За словами головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, протиповітряна оборона знищила усі повітряні цілі.
Під час візиту до Києва Лі Хуей, нібито засумнівався в тому, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети "Кинджал", однак докази вирішив краще не оглядати.
"Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази", - сказав Резніков та додав, що посланник поїхав із Києва, не ознайомившись із ними.
Тим часом посольство КНР в Україні не відповіло на запит FT про коментарі.
Резніков також зазначив, що боєприпаси з GPS-наведенням для артилерії, а також реактивні системи залпового вогню, такі як американські Himars, були "високоточними". Проте потужні радіоелектронні системи росії знаходили способи їх глушити.
"росіяни придумують контрзахід, ми повідомляємо нашим партнерам, і вони роблять новий контрзахід проти цього контрзаходу", - сказав Резніков.
За його словами, той самий підхід використовується для підвищення ефективності розвідувальних і ударних безпілотників, які використовуються в безпрецедентних масштабах, але які також часто глушать.
"Це як постійний маятник. Це війна технологій", - додав міністр оборони.