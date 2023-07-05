Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Китай не вірить, що Patriot збиває "Кинджали" – Резніков

05 липня 2023, 12:25
Китай не вірить, що Patriot збиває
Олексій Резніков
Під час візиту до Києва Лі Хуей, нібито засумнівався в тому, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети "Кинджал", однак докази вирішив краще не оглядати.

Спецпредставник Китаю у євразійських справах Лі Хуей, під час візиту до Києва, засумнівався в тому, що ЗРК Patriot збиває російські "Киджали".

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Financial Times.

16 травня російська федерація атакувала Україну 18 ракетами, 6 з яких були "Кинджалами". За словами головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, протиповітряна оборона знищила усі повітряні цілі.

Під час візиту до Києва Лі Хуей, нібито засумнівався в тому, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети "Кинджал", однак докази вирішив краще не оглядати.

"Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази", - сказав Резніков та додав, що посланник поїхав із Києва, не ознайомившись із ними.

Тим часом посольство КНР в Україні не відповіло на запит FT про коментарі.

Резніков також зазначив, що боєприпаси з GPS-наведенням для артилерії, а також реактивні системи залпового вогню, такі як американські Himars, були "високоточними". Проте потужні радіоелектронні системи росії знаходили способи їх глушити.

"росіяни придумують контрзахід, ми повідомляємо нашим партнерам, і вони роблять новий контрзахід проти цього контрзаходу", - сказав Резніков.

За його словами, той самий підхід використовується для підвищення ефективності розвідувальних і ударних безпілотників, які використовуються в безпрецедентних масштабах, але які також часто глушать.

"Це як постійний маятник. Це війна технологій", - додав міністр оборони.

КитайРезніковPatriot

Останні матеріали

Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Політика
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Переклад iPress – 05 липня 2023, 15:03
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Політика
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 липня 2023, 12:08
Західних кореспондентів у москві затискають у лещата. путін копіює контроль Сталіна над іноземними репортерами – New York Times
Політика
Західних кореспондентів у москві затискають у лещата. путін копіює контроль Сталіна над іноземними репортерами – New York Times
Переклад iPress – 05 липня 2023, 08:30
Головний шпигун путіна загрожує США через Мексику. І не лише через Мексику, і не лише Сполученим Штатам – Wall Street Journal
Політика
Головний шпигун путіна загрожує США через Мексику. І не лише через Мексику, і не лише Сполученим Штатам – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 липня 2023, 16:48
ЗСУ зачистили території довкола
Cуспільство
ЗСУ зачистили території довкола "того пагорба" над Кліщіївкою. Та взяли її "під вогневий контроль" – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2023, 14:24
Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Технології
Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Переклад iPress – 04 липня 2023, 12:15
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Політика
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 липня 2023, 08:38
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Cуспільство
росіяни концентрують великі сили на півночі Луганщини. На всіх інших напрямках ЗСУ поступово витісняють росіян – Том Купер
Переклад iPress – 03 липня 2023, 14:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється