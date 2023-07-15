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Китай незадовлений заявою лідерів ЄС – Reuters

15 липня 2023, 13:51
Китай незадовлений заявою лідерів ЄС – Reuters
Фото: з вільного доступу
Натомість, Боррель назвав переговори з Ваном щодо управління відносинами ЄС і Китаю "конструктивними" і "поглибленими".

У МЗС Китаю закликали Європейський Союз додатково прояснити свою позицію щодо стратегічного партнерства з Пекіном через заяву лідерів Єврозоюзу, у якій вони зверталися із закликом зменшити залежність від КНДР. 

Про це сказав головний дипломат Китаю Ван Ї високому представнику ЄС із зовнішньої політики Жозепу Борреллю на полях регіональних зустрічей у Джакарті, пише Reuters.

Видання пише, що від 2019 року блок з 27 країн називає Китай "економічним конкурентом" і "системним суперником", причому тісні відносини Пекіна з москвою після вторгнення росії в Україну посилюють обережність.

Очільник МЗС Китаю сказав Бореллю, що Пекін і ЄС повинні зміцнювати комунікацію, зміцнювати взаємну довіру та поглиблювати співпрацю, а Євросоюз не повинен "вагатися" у цьому, сказано у заяві китайського МЗС.

Також Ван додав, що між Китаєм і ЄС нібито немає фундаментального конфлікту інтересів.

"Комісія закликає членів ЄС погодитися на посилення контролю над експортом і відтоком технологій для військового використання "країнами, що викликають стурбованість", Також Ван закликав обидві сторони уникати політизації економічних питань і використання "зменшення ризику" як іншого терміну для "відокремлення", - пише журналісти Reuters. 

Тим часом Боррель у своєму дописі в Twitter підбив підсумки своїх переговорів з Ваном щодо управління відносинами ЄС і Китаю. Він описав їх, як "конструктивні" і "поглиблені".

ЄСКитайБоррельвійна в Україніросія окупанти

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