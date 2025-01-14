Китай обоговорює продаж американського бізнесу TikTok Ілону Маску – Bloomberg

Американська частка TikTok може бути оцінена в $40-50 млрд

Китайська влада розглядає можливість продажу американського бізнесу TikTok бізнесменові Ілону Маску у випадку, якщо сервіс для створення та перегляду коротких відео не зможе оскаржити заборону на використання його програми в США.

Про це пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

Співрозмовники агентства наголошують, що уряд КНР вважає за краще зберегти TikTok під контролем материнської компанії ByteDance Ltd. Апеляція на заборону сервісу розглядається у Верховному суді США, проте велика ймовірність, що судді збережуть заборону чинною.

Очікуючи на рішення китайські чиновники почали обговорювати інші опції для американського бізнесу TikTok. Один із варіантів передбачає участь в угоді Маска, який є наближеним до обраного президента США Дональда Трампа. Також Маск має хорошу репутацію в Китаї, де розташований найбільший завод його автомобільної компанії Tesla.