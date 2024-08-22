Китай обурений через нову ядерну стратегію США

Президент США наказав Пентагону підготуватися до скоординованої ядерної конфронтації з Росією, Північною Кореєю і Китаєм.

Президент США Джо Байден затвердив суворо секретний ядерний стратегічний план, який має переорієнтувати американську стратегію, зосередивши її на швидкому розширенні ядерного арсеналу Китаю. Водночас, ця стратегія викликала жорстку реакцію Пекіна.

Про це пише The Times.

"США поширюють наратив про ядерну загрозу з боку Китаю, знаходячи приводи для отримання стратегічної переваги", - заявила представниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, додавши, що США "останніми роками роздули так звану теорію ядерної загрози Китаю".

Зміна підходу США до Китаю відбулася у відповідь на нещодавнє збільшення кількості його ядерних боєголовок. Згідно з останніми дослідженнями міжнародних контрольних органів, Китай має близько 500 боєголовок, тоді як рік тому їх було всього 400. Очікується, що до 2030 року ця цифра подвоїться. Інші країни, що володіють ядерною зброєю, включно з росією і США, мають набагато більше, але останніми роками скоротили свої запаси, оскільки застарілі боєголовки списуються швидше, ніж створюються нові.