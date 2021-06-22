Китай обвалив Bitcoin до п’ятимісячного мінімуму

Криптовалюта Bitcoin впала до п’ятимісячного мінімуму на тлі заклику Народного банку Китаю до Alipay вжити заходів проти торгівлі криптовалютою.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на CNN.

За даними Coindesk, Bitcoin подешевшав на 10% до 31 179 доларів за монету, що стало найнижчим рівнем із січня. Потім він трохи відновився у ціні і востаннє торгувався на рівні 33 000 доларів за монету, що є мінімальним значенням за два тижні.

Зазначається, що інші криптовалюти також різко впали - Ethereum втратив 8%, а Dogecoin обвалився на 20%.

За даними телеканалу, це пов’язано з тим, що у понеділок Народний банк Китаю закликав Alipay та ще п’ять великих банків Китаю відмовитися від будь-яких операцій з криптовалютами та контролювати, щоб таких не було.

На вихідних китайські державні ЗМІ повідомляли, що південно-західна китайська провінція Сичуань наказала припинити всі операції по майнингу криптовалюти та відключити електропостачання багатьох майнингових підприємств.

Хоча Китай не забороняє криптовалюту повністю, регулятори у 2013 році заявили, що Bitcoin не є справжньою валютою, і заборонили фінансовим та платіжним установам здійснювати з ним операції. Тоді вони посилалися на ризик того, що Bitcoin може бути використаний для відмивання грошей, а також на необхідність "підтримувати фінансову стабільність" та "захищати статус юаня як фіатної валюти".