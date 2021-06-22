Китай обвалив Bitcoin до п’ятимісячного мінімуму
Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на CNN.
За даними Coindesk, Bitcoin подешевшав на 10% до 31 179 доларів за монету, що стало найнижчим рівнем із січня. Потім він трохи відновився у ціні і востаннє торгувався на рівні 33 000 доларів за монету, що є мінімальним значенням за два тижні.
Зазначається, що інші криптовалюти також різко впали - Ethereum втратив 8%, а Dogecoin обвалився на 20%.
За даними телеканалу, це пов’язано з тим, що у понеділок Народний банк Китаю закликав Alipay та ще п’ять великих банків Китаю відмовитися від будь-яких операцій з криптовалютами та контролювати, щоб таких не було.
На вихідних китайські державні ЗМІ повідомляли, що південно-західна китайська провінція Сичуань наказала припинити всі операції по майнингу криптовалюти та відключити електропостачання багатьох майнингових підприємств.
Хоча Китай не забороняє криптовалюту повністю, регулятори у 2013 році заявили, що Bitcoin не є справжньою валютою, і заборонили фінансовим та платіжним установам здійснювати з ним операції. Тоді вони посилалися на ризик того, що Bitcoin може бути використаний для відмивання грошей, а також на необхідність "підтримувати фінансову стабільність" та "захищати статус юаня як фіатної валюти".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам