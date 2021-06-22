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Китай обвалив Bitcoin до п’ятимісячного мінімуму

Інші криптовалюти також різко впали - Ethereum втратив 8%, а Dogecoin обвалився на 20%
Криптовалюта Bitcoin впала до п’ятимісячного мінімуму на тлі заклику Народного банку Китаю до Alipay вжити заходів проти торгівлі криптовалютою.
Китай обвалив Bitcoin до п’ятимісячного мінімуму Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на CNN.

За даними Coindesk, Bitcoin подешевшав на 10% до 31 179 доларів за монету, що стало найнижчим рівнем із січня. Потім він трохи відновився у ціні і востаннє торгувався на рівні 33 000 доларів за монету, що є мінімальним значенням за два тижні.

Зазначається, що інші криптовалюти також різко впали - Ethereum втратив 8%, а Dogecoin обвалився на 20%.

За даними телеканалу, це пов’язано з тим, що у понеділок Народний банк Китаю закликав Alipay та ще п’ять великих банків Китаю відмовитися від будь-яких операцій з криптовалютами та контролювати, щоб таких не було.

На вихідних китайські державні ЗМІ повідомляли, що південно-західна китайська провінція Сичуань наказала припинити всі операції по майнингу криптовалюти та відключити електропостачання багатьох майнингових підприємств.

Хоча Китай не забороняє криптовалюту повністю, регулятори у 2013 році заявили, що Bitcoin не є справжньою валютою, і заборонили фінансовим та платіжним установам здійснювати з ним операції. Тоді вони посилалися на ризик того, що Bitcoin може бути використаний для відмивання грошей, а також на необхідність "підтримувати фінансову стабільність" та "захищати статус юаня як фіатної валюти".

Нагадаємо, що Світовий банк відхилив прохання Сальвадору про допомогу у впровадженні біткоїнів
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22 06 2021 14:56
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