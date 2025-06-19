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ПОЛІТИКА

Китай обирає стриманість у конфлікті між Іраном та Ізраїлем – Bloomberg

19 червня 2025, 20:08
Китай обирає стриманість у конфлікті між Іраном та Ізраїлем – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Китай не хоче бути втягненим у війну Тегерана з Ізраїлем.

Пекін засудив ізраїльські удари по Ірану, але не надає військової підтримки Тегерану, уникаючи втягнення у війну. Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликає до дипломатії та діалогу, аби запобігти ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише Bloomberg.

Китай продовжує підтримувати торговельні відносини з Іраном, але відмовляється від постачання зброї чи прямих військових дій, прагнучи уникнути санкцій США. Аналогічно, Пекін дотримується політики невтручання, яка відрізняє його від традиційної зовнішньої політики США.

Хоча Китай є економічним партнером Ірану та активно зміцнює співпрацю в рамках Шанхайської організації співробітництва і БРІКС, його інтереси на регіональному рівні переважають над підтримкою конкретної сторони в конфлікті. Пекін зберігає баланс, одночасно засуджуючи військові дії Ізраїлю та закликаючи до припинення вогню, наголошуючи на важливості стабільності для збереження енергетичних поставок.

Експерти вважають, що Китай може запропонувати посередництво, але без співпраці зі США це малоймовірно. Водночас загроза переростання конфлікту у широку війну, що може вплинути на глобальну енергетичну безпеку, змушує Пекін зберігати обережність.

Загалом, Китай прагне зберегти стабільність у регіоні, максимізуючи економічні вигоди та геополітичний вплив, уникаючи прямого втручання у військові конфлікти.

ІзраїльКитайІран

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