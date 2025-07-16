Китай оголосив про "нормалізацію" відносин з Європарламентом

Європарламент та Пекін уперше підтвердили початок "нормалізації зв'язків" ще на початку цього року.

У березні 2021 року Пекін вніс до "чорного списку" низку фізичних та юридичних осіб з ЄС у відповідь на санкції проти китайських чиновників.

У середу, 16 липня, Китай підтвердив, що "нормалізує зв'язки" з Європарламентом, намагаючись налагодити тісніші економічні й політичні відносини з ЄС на тлі загострення глобальних торговельних суперечностей.

Про це повідомляє Reuters.

"Останніми роками взаємодія між китайськими та європейськими законодавчими органами зіткнулася з деякими труднощами через добре відомі причини", — заявило Міністерство закордонних справ Китаю, маючи на увазі суперечки щодо порушень прав людини в китайському регіоні Сіньцзян.

"За нинішніх обставин обидві сторони вважають, що для Китаю і Європи дуже важливо зміцнювати діалог і співпрацю", — додав речник відомства Лінь Цзянь, зазначивши, що Пекін і Європарламент вирішили скасувати всі обмеження на взаємодію між своїми законодавцями.

Коментар МЗС Китаю з'явився після того, як газета South China Morning Post написала, що Пекін скасував обмеження проти колишнього депутата Європарламенту Райнхарда Бюттікофера. У березні 2021 року Китай вніс до "чорного списку" десять фізичних та чотири юридичні особи з ЄС у відповідь на санкції Брюсселя проти китайських чиновників за порушення прав людини в Сіньцзяні. Бюттікофер — німецький політик, який тоді очолював делегацію Європарламенту в Китаї, опинився серед тих, хто потрапив під санкції, йому було заборонено в'їзд до Китаю.

Європарламент та Пекін уперше підтвердили початок "нормалізації зв'язків" ще на початку цього року.

У липні запланований саміт лідерів Китаю та ЄС. Глави Єврокомісії та Євроради Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта, як очікується, зустрінуться з китайським лідером Сі Цзіньпіном та прем'єром Держради Китаю Лі Цяном у Пекіні.