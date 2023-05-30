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Китай оголосив про план висадити астронавтів на Місяць до 2030 року

30 травня 2023, 14:02
Китай оголосив про план висадити астронавтів на Місяць до 2030 року
парад в Китаї Фото: openchina.com.ua
Ця заява формалізувала графік, який китайські вчені визначили раніше, оскільки США і Китай посилюють конкуренцію в космосі.

Китай планує завершити місію з висадки людини на МісяцьУ NASA припускають, що люди зможуть жити на Місяці вже у цьому десятилітті до 2030 року.

Про це повідомляє The New York Times.

Заступник директора Китайського пілотованого космічного агентства Лінь Сіцан сказав, що проєкт висадки на Місяць "запустили недавно". Проєкт буде спрямований на те, щоб забезпечити короткострокове перебування на поверхні Місяця, а також збирання зразків і проведення досліджень.

Висадка людини на Місяць стане важливою віхою для Китаю і всього світу в дослідженні космосу: жодна людина не була на Місяці з часів американських місій "Аполлон" у 1960 та 1970-х роках. І це може стати значним досягненням Китаю в його конкуренції зі Сполученими Штатами в космосі. Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявляв, що країна має стати "великою космічною державою".

Американське космічне агентство NASA також оголосило про план відправити людей на Місяць у 2025 році. Зараз програма Artemis зіткнулася із затримками. У листопаді 2022 року космічний корабель NASA "Оріон" вперше за 50 років досягнув МісяцяКосмічний корабель NASA вперше за 50 років досягнув Місяця.

Нагадаємо, ОАЕ планує відправити космічну місію до пояса астероїдів.

Китайкосмос

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