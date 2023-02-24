Китай оприлюднив текст "мирного плану" щодо війни в Україні

Серед мирного плану Китаю - 12 пунктів, які, на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни рф проти України. Однак саме слово "війна" в документі не згадується. У тексті документа не зачіпаються питання незгоди України з окупацією її територій росією і не піддаються критиці жодні дії рф. Пекін лише зазначає, що "суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн слід ефективно захищати". Ось про що йдеться у документі:

1. Повагу до суверенітету всіх країн.

Загальновизнане міжнародне право, включаючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, має суворо дотримуватися. Необхідно ефективно підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн. Усі країни, великі чи малі, сильні чи слабкі, багаті чи бідні, є рівноправними членами міжнародного товариства. Усі сторони повинні спільно підтримувати основні норми, що регулюють міжнародні відносини, і захищати міжнародну чесність і справедливість. Слід заохочувати рівне та однакове застосування міжнародного права, а подвійні стандарти слід відкидати.

2. Відмову від менталітету "холодної війни".

Безпека країни не повинна досягатися коштом інших. Безпека регіону не повинна досягатися зміцненням чи розширенням військових блоків. Законні інтереси безпеки та занепокоєння всіх країн необхідно сприймати серйозно та належним чином розглядати. Немає простого розв'язання складної проблеми. Усі сторони повинні, дотримуючись бачення спільної, всеосяжної, кооперативної та сталої безпеки та пам’ятаючи про довгостроковий мир і стабільність у світі, сприяти формуванню збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки.

3. Припинення бойових дій.

Конфлікти та війни нікому не приносять користі. Усі сторони повинні зберігати раціональність і проявляти стриманість, уникати роздмухування вогню та загострення напруженості та запобігати подальшому погіршенню кризи чи навіть виходу з-під контролю. Усі сторони повинні підтримати росію та Україну в роботі в одному напрямку та якнайшвидшому відновленні прямого діалогу з метою поступової деескалації ситуації та досягнення всеосяжного припинення вогню.

4. Відновлення мирних переговорів.

Діалог і переговори є єдиним життєздатним вирішенням української кризи. Слід заохочувати та підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи. Міжнародне товариство має залишатися відданим правильному підходу до сприяння мирним переговорам, допомагати сторонам конфлікту якнайшвидше відкрити двері для політичного врегулювання та створювати умови та платформи для відновлення переговорів.

5. Вирішення гуманітарної кризи.

Необхідно заохочувати та підтримувати всі заходи, що сприяють послабленню гуманітарної кризи. Гуманітарні операції повинні ґрунтуватися на принципах нейтралітету та неупередженості, а гуманітарні питання не повинні бути політизовані. Безпека цивільного населення має бути ефективно захищена, а також повинні бути створені гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення із зон конфлікту.

6. Захист цивільного населення та військовополонених.

Сторони конфлікту повинні суворо дотримуватись міжнародного гуманітарного права, уникати нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених. Китай підтримує обмін військовополоненими між росією та Україною і закликає всі сторони створити для цього більш сприятливі умови.

7. Підтримання безпеки атомних електростанцій.

Китай виступає проти збройних нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти та закликає всі сторони дотримуватися міжнародного права, включаючи Конвенцію з ядерної безпеки і рішуче уникати техногенних ядерних аварій.

8. Зниження стратегічних ризиків.

Не можна використовувати ядерну зброю і не можна вести ядерні війни. Загрозі або використанню ядерної зброї слід протистояти. Необхідно запобігти розповсюдженню ядерної зброї та уникнути ядерної кризи. Китай виступає проти досліджень, розробки та використання будь-якою країною хімічної та біологічної зброї за будь-яких обставин.

9. Сприяння експорту зерна.

Усі сторони мають повністю й ефективно збалансовано реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, підписану росією, Туреччиною, Україною та ООН, і підтримати ООН у відіграванні важливої ролі в цьому відношенні. Ініціатива співпраці щодо глобальної продовольчої безпеки, запропонована Китаєм, забезпечує можливе вирішення глобальної продовольчої кризи.

10. Припинення односторонніх санкцій.

Односторонні санкції та максимальний тиск не можуть розв'язувати питання; вони лише створюють нові проблеми. Китай виступає проти односторонніх санкцій, несанкціонованих ООН.

11. Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів постачання.

Усі сторони повинні щиро підтримувати чинну світову економічну систему та протидіяти використанню світової економіки як інструменту чи зброї в політичних цілях. Необхідні спільні зусилля, щоб пом’якшити наслідки кризи та запобігти її зриву міжнародної співпраці в енергетиці, фінансах, торгівлі продовольством і транспортуванні та підривати відновлення глобальної економіки.

12. Сприяння постконфліктній відбудові.

Міжнародне товариство має вжити заходів для підтримки постконфліктної реконструкції в зонах конфлікту. Китай готовий надати допомогу та відігравати конструктивну роль у цих зусиллях.

Китай не показував Україні текст "мирного плану". Очікувалося, що КНР представить його на засіданні Генасамблеї ООН з нагоди річниці російського вторгнення в Україну, однак цього не сталося. Крім того, Китай утримався від голосування про підписання резолюції з вимогою до рф вивести війська з України, ухваленої на засіданні переважною більшістю голосів.