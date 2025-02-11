Китай отримує російську нафту зі знижкою через зростаючі санкційні ризики – Bloomberg

Витрати на транспортування різко зросли після запровадження Штатами нових обмежень.

Китайським нафтопереробникам пропонують російську нафту марки ESPO за нижчими цінами, оскільки занепокоєння щодо санкцій США посилює логістичні й адміністративні перешкоди, які відлякують покупців.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами торговців, вантажі з російського порту Козьміно, доставлені танкером, який не підпадає під санкції, пропонуються за ціною від $2 до $3 за барель відносно сорту Brent. Нафта буде завантажена в березні. Це порівняно з ціною в $5 за барель або вище, запропонованою минулого місяця за вантажі на тих же умовах. Покупцям також була надана можливість приймати партії нафти, доставлені на суднах з "чорного списку", за нижчою ціною.

Обмежена кількість портів і танкерів, готових обслуговувати російські поставки, збільшила вартість доставки ESPO до Китаю і зробила вантажі занадто дорогими для незалежних нафтопереробників. Падіння попиту з боку ключових покупців змусило продавців знизити ціни.

За словами торговців, деякі державні нафтопереробні компанії поки що залишаються осторонь цього місяця, оскільки оцінюють ризики й наслідки роботи з ESPO.

Щоб продовжити торгівлю ESPO, покупці та продавці розглядають можливість використання менш відомих нафтоприймальних терміналів або вивчення можливості розвантаження за межами провінції Шаньдун і перевантаження на інший танкер, що дозволить зменшити контроль з боку влади. Однак ці заходи вимагають зростання витрат, які більшість нафтопереробних підприємств наразі не в змозі покрити.

Адміністрація колишнього президента США Джо Байдена на початку минулого місяця запровадила широкі санкції проти нафтової галузі рф. Обмеження охопили, зокрема, значну частину флоту танкерів, які “обслуговували” порт Козьміно. Тарифи на транспортування ESPO до Китаю стрімко зросли, а танкери, які раніше часто відвідували західні порти росії, передислокувалися на схід.