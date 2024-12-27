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Китай підняв у небо новий винищувач наступного покоління

27 грудня 2024, 20:42
Китай підняв у небо новий винищувач наступного покоління
Wikipedia
Менш ніж за 24 години два передові китайські бойові реактивні літаки проходять льотні випробування.

Сьогодні, 27 грудня, Китай підняв у небо ще один винищувач нового покоління J-36, який відрізняється від зразка JH-XX меншими розмірами. 

Про це повідомляє портал The War Zone.

Видання пише, що попри те, що другий літак відрізняється від першого конструкцією крила та кількістю двигунів, можливо, обидва літаки матимуть однакову авіоніку і озброєння.

Наразі відомо, що обидва винищувачі було розроблено найбільшими авіабудівними корпораціями Китаю - Ченду (CAC) і Шеньян (SAC), які являють собою радикальний відхід від традиційних конструкцій.

Одним із винищувачів виявився винищувач-бомбардувальник, відомий під умовним західним індексом JH-XX, а інший - це абсолютно новий бойовий літак, який західних джерела назвали його J-36.

Нагадаємо, що Chengdu JH-XX - це масивний бойовий літак із ромбоподібним крилом і безхвостою конструкцією, на якому передбачено використання тридвигунної силової установки, що і виділяє його серед сучасних винищувачів. Винищувач має ромбоподібну форму крила і подовжені елементи для зниження радіолокаційної помітності.

Другий же Shenyang J-36, ймовірно розроблений компанією Shenyang Aircraft Corporation і являє собою більш компактну платформу з дводвигунною конфігурацією. 

Літак має характерну "лямбда"-подібну форму крила з гострими кутами і поглибленими повітрозабірниками DSI. Це дозволяє знизити радіолокаційну помітність і покращує аеродинамічні характеристики.

 
Китайвинищувач

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