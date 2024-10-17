Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай підриває європейський люксовий автопром – Euronews

17 жовтня 2024, 09:31
Китай підриває європейський люксовий автопром – Euronews
Фото: з вільного доступу
Зростання попиту на електромобілі в Китаї завдає шкоди європейським автовиробникам

Німецький автовиробник Porsche зіткнувся з падінням продажів на тлі конкуренції у Китаї. Там все частіше вибирають екологічні та модні електрокари.

Про це пише Euronews.

У Китаї у третьому кварталі обсяги збуту Porsche досягли найнижчої позначки за звітний період в останні 10 років.
 
З січня до вересня компанія поставила до Китаю 43 280 автомобілів, що на 29% менше, ніж за перші дев'ять місяців 2023 року. У Північній Америці Porsche продав 61 471 автомобіль, що на 5% менше, ніж за той же період минулого року.
 
Проте Детлєв фон Платен, речник Porsche AG, зберігає оптимізм
 
"Попит з боку клієнтів залишається високим, а відгуки наших покупців про нові моделі дуже позитивні. Завдяки більшій доступності продукції ми впевнено дивимося на остаточні цифри продажів у 2024 році. Ринкова ситуація залишається складною у всьому світі. Однак завдяки наймолодшому модельному ряду в історії компанії завдяки збалансованій структурі продажів ми займаємо міцні позиції", – каже він. 
 
Volkswagen, материнська компанія Porsche, також зіткнулася з аналогічною тенденцією: у третьому кварталі цього року продажі впали на 15%.
 
Марко Шуберт, топ-менеджер Volkswagen, зазначив: "Особливо гостра конкурентна ситуація склалася у Китаї, це і є основною причиною глобального зниження обсягів наших постачань".
 
Експерти визнають: бурхливе зростання попиту на електромобілі в Китаї завдає шкоди європейським автовиробникам. Китайські кари значно дешевші, оснащені великою кількістю функцій та мають більш сучасний дизайн у порівнянні з європейськими машинами.

 

Китайавтовійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Політика
росіяни ведуть глобальну дезінформаційну кампанію та посилюють диверсії в Європі. Чи можна протистояти – думки експертів
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 16:31
Вирішення війни в Україні за принципом
Політика
Вирішення війни в Україні за принципом "територія за територію". Чи підтримає Україну Глобальний Південь? – Андреас Умланд
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 12:54
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Політика
Світ в остаточному гарячому безладі. Але є точка опори, і це – Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 17 жовтня 2024, 08:03
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Політика
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 16:43
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Політика
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 12:46
Перемога України. Підготовка до 2025 року і що для цього потрібно – Ендрю Таннер
Політика
Перемога України. Підготовка до 2025 року і що для цього потрібно – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 08:06
Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 15:30
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Політика
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 12:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється