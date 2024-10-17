Китай підриває європейський люксовий автопром – Euronews
17 жовтня 2024, 09:31
Фото: з вільного доступу
Зростання попиту на електромобілі в Китаї завдає шкоди європейським автовиробникам
Німецький автовиробник Porsche зіткнувся з падінням продажів на тлі конкуренції у Китаї. Там все частіше вибирають екологічні та модні електрокари.
Про це пише Euronews.
У Китаї у третьому кварталі обсяги збуту Porsche досягли найнижчої позначки за звітний період в останні 10 років.
З січня до вересня компанія поставила до Китаю 43 280 автомобілів, що на 29% менше, ніж за перші дев'ять місяців 2023 року. У Північній Америці Porsche продав 61 471 автомобіль, що на 5% менше, ніж за той же період минулого року.
Проте Детлєв фон Платен, речник Porsche AG, зберігає оптимізм
"Попит з боку клієнтів залишається високим, а відгуки наших покупців про нові моделі дуже позитивні. Завдяки більшій доступності продукції ми впевнено дивимося на остаточні цифри продажів у 2024 році. Ринкова ситуація залишається складною у всьому світі. Однак завдяки наймолодшому модельному ряду в історії компанії завдяки збалансованій структурі продажів ми займаємо міцні позиції", – каже він.
Volkswagen, материнська компанія Porsche, також зіткнулася з аналогічною тенденцією: у третьому кварталі цього року продажі впали на 15%.
Марко Шуберт, топ-менеджер Volkswagen, зазначив: "Особливо гостра конкурентна ситуація склалася у Китаї, це і є основною причиною глобального зниження обсягів наших постачань".
Експерти визнають: бурхливе зростання попиту на електромобілі в Китаї завдає шкоди європейським автовиробникам. Китайські кари значно дешевші, оснащені великою кількістю функцій та мають більш сучасний дизайн у порівнянні з європейськими машинами.