Китай підриває європейський люксовий автопром – Euronews

Зростання попиту на електромобілі в Китаї завдає шкоди європейським автовиробникам

Німецький автовиробник Porsche зіткнувся з падінням продажів на тлі конкуренції у Китаї. Там все частіше вибирають екологічні та модні електрокари.

Про це пише Euronews.

У Китаї у третьому кварталі обсяги збуту Porsche досягли найнижчої позначки за звітний період в останні 10 років.

З січня до вересня компанія поставила до Китаю 43 280 автомобілів, що на 29% менше, ніж за перші дев'ять місяців 2023 року. У Північній Америці Porsche продав 61 471 автомобіль, що на 5% менше, ніж за той же період минулого року.