Китай "підтримав прямий діалог" рф і України
20 травня 2025, 13:32
Фото: з вільного доступу
Чергова заява з Пекіна про підтримку діалогу в "кризі".
Китай заявив про підтримку прямого діалогу між росією та Україною. Відповідну заяву зробив речник міністерства закордонних справ Мао Нінг на тлі вчорашньої розмови американського президента з Володимиром Зеленським і путіним.
Про це пише The Guardian із посиланням на інформацію AFP.
Мао Нінг додав, що Пекін "виступає за політичне рішення кризи". Також – що Китай підтримує всі зусилля для досягнення миру.
"Сподіваємося, що зацікавлені сторони продовжуватимуть роботу над діалогом та переговорами, аби досягнути чесної, справедливої і міцної мирної угоди, прийнятної для всіх сторін", – сказав він.
Як відомо, учора за результатами дзвінка путіну Трамп сказав, що Україна і росія негайно почнуть переговори про припинення вогню. Україна прагнула обговорення 30-денного припинення вогню ще на зустрічі з російською делегацією в Туреччині минулого тижня, але тоді москва жодним чином не просигналізувала, що збирається погоджуватися.
В українському МЗС казали, що хотіли би допомоги Китаю і Бразилії у тиску на росію, аби та погодилася припинити вогонь.
Але за понад три повномасштабної війни Пекін у підтримці миру не заходив далі, ніж просто заяви. Окрім того, його громадяни беруть участь у боях на російському боці.