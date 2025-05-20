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Китай "підтримав прямий діалог" рф і України

20 травня 2025, 13:32
Китай
Фото: з вільного доступу
Чергова заява з Пекіна про підтримку діалогу в "кризі".
Китай заявив про підтримку прямого діалогу між росією та Україною. Відповідну заяву зробив речник міністерства закордонних справ Мао Нінг на тлі вчорашньої розмови американського президента з Володимиром Зеленським і путіним.
 
Про це пише The Guardian із посиланням на інформацію AFP. 
 
Мао Нінг додав, що Пекін "виступає за політичне рішення кризи". Також – що Китай підтримує всі зусилля для досягнення миру. 
 
"Сподіваємося, що зацікавлені сторони продовжуватимуть роботу над діалогом та переговорами, аби досягнути чесної, справедливої і міцної мирної угоди, прийнятної для всіх сторін", – сказав він. 
 
Як відомо, учора за результатами дзвінка путіну Трамп сказав, що Україна і росія негайно почнуть переговори про припинення вогню. Україна прагнула обговорення 30-денного припинення вогню ще на зустрічі з російською делегацією в Туреччині минулого тижня, але тоді москва жодним чином не просигналізувала, що збирається погоджуватися. 
 
В українському МЗС казали, що хотіли би допомоги Китаю і Бразилії у тиску на росію, аби та погодилася припинити вогонь.
 
Але за понад три повномасштабної війни Пекін у підтримці миру не заходив далі, ніж просто заяви. Окрім того, його громадяни беруть участь у боях на російському боці. 

 

Китайвійна в Україніросія окупанти

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