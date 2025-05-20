Китай "підтримав прямий діалог" рф і України

Чергова заява з Пекіна про підтримку діалогу в "кризі".

Китай заявив про підтримку прямого діалогу між росією та Україною. Відповідну заяву зробив речник міністерства закордонних справ Мао Нінг на тлі вчорашньої розмови американського президента з Володимиром Зеленським і путіним.

Про це пише The Guardian із посиланням на інформацію AFP.

Мао Нінг додав, що Пекін "виступає за політичне рішення кризи". Також – що Китай підтримує всі зусилля для досягнення миру.

"Сподіваємося, що зацікавлені сторони продовжуватимуть роботу над діалогом та переговорами, аби досягнути чесної, справедливої і міцної мирної угоди, прийнятної для всіх сторін", – сказав він.