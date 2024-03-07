Китай підтримує міжнародну мирну конференцію щодо України – глава МЗС

Китай і росія оголосили про партнерство "без обмежень" перед повномасштабним вторгненням рф в Україну.

Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яку свого часу визнають і росія, і Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє ECNS.

За його словами, конференція має забезпечити участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів.

"Усі конфлікти мають закінчуватися за столом переговорів. Чим раніше почнуться переговори, тим швидше настане мир", - сказав Ван.

Він зазначив, що всі зусилля Китаю спрямовані на те, щоб прокласти шлях до припинення конфлікту і початку мирних переговорів.

Ван наголосив, що минулий досвід показує, що конфлікт, якщо він затягується, має тенденцію до погіршення та ескалації, аж до немислимих для зацікавлених сторін масштабів.

За його словами, помилкові уявлення і прорахунки будуть накопичуватися і можуть призвести до ще більшої кризи, якщо мирні переговори не відбудуться.

"Уроки в цьому відношенні не повинні бути забуті", - сказав Ван.

Він зазначив, що Китай завжди займав "об'єктивну і неупереджену" позицію щодо війни в Україні і що мета Пекіна - "зупинити" конфлікт.

"Ми сприяли мирним переговорам. Наш президент говорив з усіма світовими лідерами, включно з лідерами росії та України, і у нас є спеціальний представник, який вирушив у регіон для посередництва. Усі наші зусилля спрямовані на досягнення однієї мети - прокласти шлях до припинення конфлікту і початку мирних переговорів", - сказав Ван І.

З початку повномасштабної війни рф проти України, Китай і росія розширили економічну співпрацю та дипломатичні контакти, а стратегічне партнерство двох країн лише зміцнилося. Водночас Пекін не засудив вторгнення рф, хоча в офіційних повідомленнях заявляє, що необхідно поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн.

Китай також неодноразово намагався зобразити себе миротворцем, попри тісні зв'язки з росією. Однак Захід поставив під сумнів щирість зусиль Пекіна у просуванні миру і те, чи збігається його бачення завершення війни з баченням України.