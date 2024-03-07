Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китай підтримує міжнародну мирну конференцію щодо України – глава МЗС

07 березня 2024, 09:58
Китай підтримує міжнародну мирну конференцію щодо України – глава МЗС
Китай і росія оголосили про партнерство "без обмежень" перед повномасштабним вторгненням рф в Україну.

Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яку свого часу визнають і росія, і Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє  ECNS.

За його словами, конференція має забезпечити участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів.

"Усі конфлікти мають закінчуватися за столом переговорів. Чим раніше почнуться переговори, тим швидше настане мир", - сказав Ван.

Він зазначив, що всі зусилля Китаю спрямовані на те, щоб прокласти шлях до припинення конфлікту і початку мирних переговорів.

Ван наголосив, що минулий досвід показує, що конфлікт, якщо він затягується, має тенденцію до погіршення та ескалації, аж до немислимих для зацікавлених сторін масштабів.

За його словами, помилкові уявлення і прорахунки будуть накопичуватися і можуть призвести до ще більшої кризи, якщо мирні переговори не відбудуться.

"Уроки в цьому відношенні не повинні бути забуті", - сказав Ван.

Він зазначив, що Китай завжди займав "об'єктивну і неупереджену" позицію щодо війни в Україні і що мета Пекіна - "зупинити" конфлікт.

"Ми сприяли мирним переговорам. Наш президент говорив з усіма світовими лідерами, включно з лідерами росії та України, і у нас є спеціальний представник, який вирушив у регіон для посередництва. Усі наші зусилля спрямовані на досягнення однієї мети - прокласти шлях до припинення конфлікту і початку мирних переговорів", - сказав Ван І.

З початку повномасштабної війни рф проти України, Китай і росія розширили економічну співпрацю та дипломатичні контакти, а стратегічне партнерство двох країн лише зміцнилося. Водночас Пекін не засудив вторгнення рф, хоча в офіційних повідомленнях заявляє, що необхідно поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн.

Китай також неодноразово намагався зобразити себе миротворцем, попри тісні зв'язки з росією. Однак Захід поставив під сумнів щирість зусиль Пекіна у просуванні миру і те, чи збігається його бачення завершення війни з баченням України.

Китайвійна в Україні

Останні матеріали

Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги
Політика
Небезпечний захист. Компанія нащадка Пушкіна та радника голови російського НОВАТЕКу надає послуги "кіберзахисту" німецький владі – Capital
Переклад iPress – 07 березня 2024, 13:17
росіяни продовжують йти в смертельні атаки. Тим часом ЗСУ отримали артилерійські боєприпаси – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують йти в смертельні атаки. Тим часом ЗСУ отримали артилерійські боєприпаси – Том Купер
Переклад iPress – 07 березня 2024, 09:47
Не дозволяйте дебатам про відправку солдат в Україну затьмарити прогрес. Франція значно ближче до України – Леоні Аллард та Едвард Хантер Крісті
Політика
Не дозволяйте дебатам про відправку солдат в Україну затьмарити прогрес. Франція значно ближче до України – Леоні Аллард та Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 06 березня 2024, 16:33
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Технології
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 06 березня 2024, 12:10
Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер
Політика
Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер
Переклад iPress – 06 березня 2024, 09:22
Україна знищує російське ППО в Криму. Причому дуже
Cуспільство
Україна знищує російське ППО в Криму. Причому дуже "неефективною" західною зброєю – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 березня 2024, 15:27
Макрон – великий майстер показухи. Його риторика і раніше демонструвала брак серйозності, тож чи буде наразі інакше? – Іво Даалдер
Політика
Макрон – великий майстер показухи. Його риторика і раніше демонструвала брак серйозності, тож чи буде наразі інакше? – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 березня 2024, 10:54
Апокаліпсис, який обирають США. Послужний список Майка Джонсона, спікера Палати представників – Тімоті Снайдер
Політика
Апокаліпсис, який обирають США. Послужний список Майка Джонсона, спікера Палати представників – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 04 березня 2024, 22:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється