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ПОЛІТИКА

Китай підвищує ставки у геополітичній боротьбі зі США – The Times

09 січня 2025, 20:28
Китай підвищує ставки у геополітичній боротьбі зі США – The Times
Поки Трамп готується вступити на посаду, залежність союзників від Америки ще ніколи не була такою великою.

Усі звикли до думки, що США — наймогутніша країна у світі, і це припущення було підкреслено розпадом СРСР. Лише нещодавно піднесення Китаю створило нового геополітичного суперника для Америки.

Сьогодні жодна демократія у світі не витримала б тривалої атаки без майже миттєвого втручання або допомоги з боку Вашингтона. 2025 рік, ймовірно, стане роком, коли ця реальність виявиться ще більш яскравою

Про це пише The Times.

Багатьом вигідно стверджувати, що американська могутність вже досягла свого піку. Коли Сі Цзіньпін каже, що "Схід піднімається, а Захід занепадає", він значною мірою має на увазі й США. І справді, американська перевага на багатьох континентах знаходиться під загрозою через вплив Пекіна, а у військовому плані — через швидке розширення китайських збройних сил.

Проте, порівняно з більшістю країн світу і, безумовно, з європейськими союзниками, США зовсім не в занепаді. 

"Без США Україна не виживе. Для Тайваню це був би кінець. Європа буде змушена виконувати бажання Путіна. Ось чому протягом 2025 року ми будемо свідками боротьби за те, щоб догодити Білому дому Трампа, купувати більше американських товарів чи газу, витрачати більше на оборону, навіть іноді заплющувати очі на тарифи, погоджуючись з тим, що некорисний коментар президента потрібно витримати з гідністю, але в жодному разі не відповідати тим самим", — стверджує видання.

Водночас колишній міністр закордонних справ Британії вважає, що "як би ми не любили американців, така залежність, більша, ніж у 1941 році, не є здоровою і буде ставати дедалі небезпечнішою".

СШАКитайвійна в Україні

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