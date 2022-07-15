ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитай має намір у 2026-му році відправити непілотовану космічну місію до Венери.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай планує космічну місію на Венеру
Місія ще не схвалена остаточно владою Китаю та наразі розглядається серед кількох інших проєктів
Фото: Укрінформ
Про це пише Space.com
"Місія, яка називатиметься VOICE, вирушить до найспекотнішої та найяскравішої планети Сонячної системі у 2026 році та прибуде на її орбіту в 2027-му", - йдеться у матеріалі.
Літальний апарат перебуватиме за 350 км від поверхні Венери, вивчаючи її геологічну еволюцію, термальні та хімічні процеси в атмосфері, а також можливу наявність будь-яких форм життя.
Видання наголошує, що місія ще не схвалена остаточно владою Китаю та наразі розглядається серед кількох інших проєктів з точки зору бюджету, готовності технологій та графіка пусків.
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15 07 2022 11:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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