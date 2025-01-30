Китай побудує дослідницький центр, де можуть розробляти ядерну зброю – Reuters
30 січня 2025, 10:57
Фото: з вільного доступу
Супутникові зображення показують, що Китай будує величезний секретний дослідницький центр з термоядерного синтезу
Китай будує величезний дослідницький центр термоядерного синтезу в місті Мяньян.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на аналітиків та супутникові знімки.
На знімках із супутника видно чотири віддалені "рукави", в яких будуть розташовані лазерні відсіки та центральний експериментальний відсік для камери-мішені, що містить ізотопи водню.
Новий китайський об'єкт може допомогти у розробці ядерної зброї та виробництві електроенергії. Дослідження в галузі лазерного синтезу є важливими, оскільки заборонені повномасштабні ядерні випробування, зазначає агентство.
Дослідник одного з аналітичних агентств заявив, що експериментальний відсік на об'єкті в М'ян'яні на 50% більше, ніж Національний комплекс лазерних термоядерних реакцій у США.
Перше ядерне випробування у Китаї відбулося 1964 року. Випробування тривали до 2006 року, коли КНР підписала Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань.