Китай побудує дослідницький центр, де можуть розробляти ядерну зброю – Reuters

Супутникові зображення показують, що Китай будує величезний секретний дослідницький центр з термоядерного синтезу

Китай будує величезний дослідницький центр термоядерного синтезу в місті Мяньян.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на аналітиків та супутникові знімки.

На знімках із супутника видно чотири віддалені "рукави", в яких будуть розташовані лазерні відсіки та центральний експериментальний відсік для камери-мішені, що містить ізотопи водню.

Новий китайський об'єкт може допомогти у розробці ядерної зброї та виробництві електроенергії. Дослідження в галузі лазерного синтезу є важливими, оскільки заборонені повномасштабні ядерні випробування, зазначає агентство.