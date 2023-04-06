Управління морської безпеки китайської південно-східної провінції Фуцзянь оголосило про проведення у центральній і північній частинах Тайванської протоки позапланового триденного спеціального патрулювання та інспекційної операції.

Вони включають посилені перевірки всіх кораблів і суден, що проходять протокою.

Про це сьогодні повідомило агентство новин Reuters.

В Управлінні в соціальній мережі WeChat, операція включає інспекційні перевірки в морі вантажних та інших суден, зокрема тих, які здійснюють перевезення між Тайванем та материковим Китаєм, аби гарантувати безпеку судноплавства та безпечне і впорядковане проходження суден через протоку.

Морська адміністрація Тайваню висловила рішучий протест Китаю щодо цього кроку і попередила місцевих та іноземних операторів суден, які працюють з Тайванем, що в разі отримання запитів на проведення перевірки з боку Китаю вони повинні відмовити й негайно повідомити береговій охороні Тайваню для надання допомоги.

Морські райони, де проводиться операція, включають контейнерний і пасажирський маршрути між Тайванем і материком, пасажирські човнові маршрути між кількома островами, що належать Тайваню, а також райони зі щільним судноплавством комерційних і рибальських суден та райони з частим незаконним видобутком піску.

Цей крок китайської сторони стався на тлі загострення напруженості між Китаєм і Тайванем через зустріч напередодні спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень у Каліфорнії.