НОВИНИКитай почав онлайн-торгівлю квотами на викиди вуглекислого газу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай почав торгувати квотами на вуглекислий газ
Китайський ринок можна назвати найбільшим в світі за масштабом охоплених ним викидів парникового газу
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє агентство "Сіньхуа", передає "Інтерфакс-Україна".
Даний крок був зроблений з метою надання сприяння скороченню викидів СО2, заявило міністерство екології та навколишнього середовища КНР.
Торги стартували на Шанхайській екологічної та енергетичної біржі з котируванням 48 юанів за тонну ($7,4). До закриття ринку ціна піднялася до 51,23 юаня ($7,92), тобто на 6,7%. За день було укладено угоди з об'ємом квот 4,1 млн тонн на загальну суму 210 млн юанів ($32 млн), за даними Shanghai Securities News.
Китайський ринок можна назвати найбільшим в світі за масштабом охоплених ним викидів парникового газу.
Торгівля квотами - це процес купівлі і продажу дозволів на викид СО2 та інших парникових газів. Отримавши розподілені квоти, підприємства можуть продавати зайві обсяги іншим компаніям, які їх потребують.
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17 07 2021 16:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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