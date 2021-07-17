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Китай почав торгувати квотами на вуглекислий газ

Китайський ринок можна назвати найбільшим в світі за масштабом охоплених ним викидів парникового газу
Китай почав онлайн-торгівлю квотами на викиди вуглекислого газу.
Китай почав торгувати квотами на вуглекислий газ Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє агентство "Сіньхуа", передає "Інтерфакс-Україна". 
 
Даний крок був зроблений з метою надання сприяння скороченню викидів СО2, заявило міністерство екології та навколишнього середовища КНР. 
 
Торги стартували на Шанхайській екологічної та енергетичної біржі з котируванням 48 юанів за тонну ($7,4). До закриття ринку ціна піднялася до 51,23 юаня ($7,92), тобто на 6,7%. За день було укладено угоди з об'ємом квот 4,1 млн тонн на загальну суму 210 млн юанів ($32 млн), за даними Shanghai Securities News. 
 
Китайський ринок можна назвати найбільшим в світі за масштабом охоплених ним викидів парникового газу. 
 
Торгівля квотами - це процес купівлі і продажу дозволів на викид СО2 та інших парникових газів. Отримавши розподілені квоти, підприємства можуть продавати зайві обсяги іншим компаніям, які їх потребують. 
 
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17 07 2021 16:38
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