Китай почав військові навчання і оточив Тайвань з моря

Китай розпочав дводенні широкомасштабні військові навчання навколо Тайваню, які він назвав "покаранням" за "сепаратистські акти".

У межах навчань десятки китайських винищувачів із бойовими боєприпасами здійснили імітаційні удари по "важливих військових цілях" умовного "ворога" поряд із есмінцями, фрегатами та ракетними катерами. Навчання, які розпочалися вранці в четвер, передбачають оточення Тайваню.

Речник морського командування армії Китаю Лі Сі назвав навчання "суворим покаранням за сепаратистські акти сил незалежності Тайваню та серйозним застереженням від втручання та провокацій з боку зовнішніх сил".

Як розповів CNN високопоставлений чиновник, відповідальний за питання безпеки Тайваню, станом на полудень четверга (за місцевим часом) сили оборони острова виявили близько 30 китайських літаків, більшість з яких перетнули Серединну лінію в зоні ідентифікації ППО Тайваню. Серединна лінія — неофіційна точка розмежування в Тайванській протоці, яку Пекін не визнає, але до останніх років переважно поважав.

За словами чиновника, китайські військові також розгорнули близько десятка китайських військових кораблів навколо Тайваню, а також десяток кораблів берегової охорони поблизу віддалених островів Тайваню.

Тайвань розгорнув власні військові кораблі для моніторингу ситуації, сказав чиновник, додавши, що жоден китайський авіаносець поки що не брав участі в навчаннях.

Як зазначає CNN, новий президент Тайваню Лай Цінде, який вступив у повноваження 20 травня, вже був охарактериззований з боку Пекіна як "небезпечний сепаратист" за те, що він відстоює суверенітет і самобутність острова. Пекін засудив інавгураційну промову Лая, в який той закликав Китай припинити залякування Тайваню.

Також CNN звертає увагу, що військові маневри КНР навколо Тайваню стали вже досить звичними і не викликають значної реакції в тайванському суспільстві. На тлі сьогоднішніх навчань Тайваньска фондова біржа навіть продемонструвала певне зростання, що відображає впевненість інвесторів у стабільності безпекової ситуації на острові,

"Військові навчання Китаю настільки ж часто спрямовані на те, щоб грати для внутрішньої аудиторії, як і сигналізувати про наміри на міжнародному рівні. Військові та державні ЗМІ Китаю розгорнули пропаганду та привернули увагу до висвітлення навчань, які залишалися головною темою в четвер на жорстко контрольованих китайських соціальних мережах", – пише CNN.