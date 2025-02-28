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ПОЛІТИКА

Китай погрожує відповіддю на нові мита США

28 лютого 2025, 16:12
Китай погрожує відповіддю на нові мита США
Фото: з вільного доступу
Трамп заявив, що з наступного тижня запровадить проти Пекіна додаткові мита.

Китай попередив, що відповість на торговельні погрози президента США Дональда Трампа, після того, як американський лідер оголосив про плани запровадити додаткові тарифи на китайський імпорт — це підвищує ризик ще більшого зростання напруженості у відносинах між найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів", - сказав у п'ятницю, 28 лютого, речник Міністерства торгівлі Китаю. 

Водночас Пекін додав, що сподівається вирішити розбіжності шляхом діалогу.

Заява Китаю з'явилася через кілька годин після того, як Трамп оголосив, що додаткові 10% мита набудуть чинності 4 березня. Нові мита можуть бути запроваджені на додаток до попередніх 10% тарифів, які почали діяти цього місяця.

"Трамп, можливо, випробовує долю. Ризик полягає в тому, що стриманість Китаю може змінитися на більш жорстку позицію у відповідь - і значно більш руйнівну торговельну війну", - вважає головний економіст з питань Азії у Bloomberg Economics Чанг Шу.

Оголошення про нові тарифні заходи Трампа з'явилося без публічного попередження заздалегідь і застало низку чиновників обох країн зненацька. За словами джерела Bloomberg, жодна зі сторін на робочому рівні не знала про запровадження додаткових 10-відсоткових тарифів.

Нові тарифи, як очікується, набудуть чинності у вівторок, 4 березня, за день до того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін вирушить на найбільшу політичну зустріч своєї партії цього року - Всекитайські збори народних представників, де буде представлено економічний план на 2025 рік. Хоча тарифи навряд чи вплинуть на цільові показники зростання або фіскальну політику Китаю на рік, які були визначені ще кілька місяців тому, вони можуть змінити настрої.

СШАКитайДональд Трампмита

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