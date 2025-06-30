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Китай показав зброю, яка здатна виводити з ладу енергосистему

30 червня 2025, 09:53
Китай показав зброю, яка здатна виводити з ладу енергосистему
фото з відкритих джерел
Один такий снаряд може викликати масштабні відключення електроенергії на площі щонайменше 10 тис. м²

У Китаї з'явилась зброя, яка здатна виводити з ладу електростанції та призводити до повного відключення електрики на певній території.

Про це повідомило державне телебачення країни.

Зазначається, що один такий снаряд може викликати масштабні відключення електроенергії на площі щонайменше 10 тис. м².
 
Принцип такий: ракету запускають із наземної установки, з неї випадають 90 циліндричних суббоєприпасів, які від удару до поверхні вибухають. Внаслідок цього у повітря потрапляють тонкі вуглецеві нитки, призначені для короткого замикання високовольтних енергосистем.
 
Ні назву зброї, ні подробиць щодо стадії її виробництва наразі не озвучили.
 
ЗМІ припускають, що йдеться про новий тип графітової бомби. Таку зброю у 1991 році використовували США проти Іраку – країна тоді втратила 85% електроенергії. Також ці бомби були використані в Сербії у 1999 році, без освітлення залишилися 70% території країни.
 
Самій ідеї виведення з ладу електромереж противника під час бойових дій десятки років. Під час Другої світової війни англійці застосовували технологію спуску аеростатів із підвішеними до них сталевими тросами на території Німеччини для замикання проводів ЛЕП.

 

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