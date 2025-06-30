Китай показав зброю, яка здатна виводити з ладу енергосистему

Один такий снаряд може викликати масштабні відключення електроенергії на площі щонайменше 10 тис. м²

У Китаї з'явилась зброя, яка здатна виводити з ладу електростанції та призводити до повного відключення електрики на певній території.

Про це повідомило державне телебачення країни.

Зазначається, що один такий снаряд може викликати масштабні відключення електроенергії на площі щонайменше 10 тис. м².

Принцип такий: ракету запускають із наземної установки, з неї випадають 90 циліндричних суббоєприпасів, які від удару до поверхні вибухають. Внаслідок цього у повітря потрапляють тонкі вуглецеві нитки, призначені для короткого замикання високовольтних енергосистем.