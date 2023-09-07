Китай пом'якшить позицію щодо України перед самітом G-20 – Bloomberg

Як повідомив французький чиновник, всі країни G-20 дійшли спільної мови щодо війни в Україні. Однак з росією ще потрібно знайти компроміс.

Китай пом'якшив свою позицію щодо війни в Україні напередодні саміту G20. У минулому Китай зберігав нейтральну позицію щодо вторгнення рф в Україну.

Про це заявив не названий французький чиновник, пише Bloomberg.

За даними видання, китайські чиновники, які беруть участь у переговорах щодо заключного комюніке саміту G20, зайняли більш м’який підхід до України порівняно з минулим роком.

Як повідомив французький чиновник, всі країни G-20 дійшли спільної мови щодо війни в Україні. Однак з росією ще потрібно знайти компроміс.

Варто зауважити, що Індія відмовилася засудити вторгнення росії в Україну. При цьому, раніше у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що у Європейському Союзі вважають, що підготовлений Індією проект декларації щодо України, має бути доопрацьований.

Саміт в Нью-Делі відбудеться 9-10 вересня - там, серед іншого, мала відбутись зустріч Сі з Джо Байденом. Той заявив, що "розчарований" відмовою китайського колеги їхати на саміт.