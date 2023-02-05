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ПОЛІТИКА

Китай постачає росії технології, необхідні для ведення війни в Україні — WSJ

05 лютого 2023, 16:03
Китай постачає росії технології, необхідні для ведення війни в Україні — WSJ
КНР передає росії технології, необхідні військовим рф для ведення війни в Україні, незважаючи на міжнародні санкції.

Про це написав The Wall Street Journal 

 

На сьогодні росія має можливість виробляти більшу частину своїх військових потреб всередині країни, проте вона потребує імпорт технологій подвійного призначення, наприклад, напівпровідники.

Західні чиновники заявили, що їхня кампанія економічного тиску, яка розпочалась минулого лютого може підірвати військову машину москви, адже вона завжди експортувала до росії комп'ютерні чипи, інфрачервоні камери та радіолокаційне обладнання.

Проте митні і корпоративні записи показують, що росія все ще може імпортувати ці технології через країни, які не приєдналися до санкцій.  Багато продукції все ще йде через такі країни, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Китай.  

Згідно з наданими C4ADS, вашингтонської некомерційної організації – китайські державні оборонні компанії постачають навігаційне обладнання, технології глушіння і деталі для винищувачів російським державним оборонним компаніям, які знаходяться під санкціями.

Загалом The Wall Street Journal проаналізував понад 84 000 поставок, зареєстрованих російською митницею після того, як Захід ввів санкції. 

"Твердження про те, що Китай надає "допомогу" росії, не має під собою жодних фактичних підстав, а є суто спекулятивним і навмисно роздутим", - заявив Лю Пенгю, речник посольства Китаю у Вашингтоні, в коментарі WSJ. Лю підтвердив давню позицію Пекіна: "Китай виступає проти того, що він називає односторонніми санкціями, які не мають під собою жодних підстав згідно з міжнародним правом".

РосіяКитайсанкції

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