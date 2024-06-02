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Китай посилює економічний тиск на Тайвань

02 червня 2024, 14:06
Китай посилює економічний тиск на Тайвань
Фото: з вільного доступу
Пекін скасовує частину пільгових мит для Тайваню.

Про це повідомляє Управління у справах Тайваню уряду Китаю.

Уряд Китаю посилює економічний тиск на Тайвань і з середини цього місяця скасовує пільгові тарифи на частину тайванського імпорту, які діяли понад десять років.

В заяві мова йде про припинення застосування зменшених податкових ставок на частину тайванського імпорту, передбачених Рамковою угодою про економічне співробітництво між протокою від 2010 року, що мала на меті зменшити торгові бар’єри між материком і Тайванем. Тоді Китай знизив мита на 539 товарів із Тайваню, а острів скасував мита на 267 товарів із КНР.

Рішення набере чинності 15 червня, пільгові мита будуть скасовані для 134 тарифних позицій із Тайваню, включаючи мастила й широкий перелік продукції хімічної промисловості острова. Речник Управління у справах Тайваню Чень Біньхуа заявив, що уряд КНР ухвалив таке рішення, щоб покарати тайванську владу, яка провадить курс на незалежність і міжнародне визнання Тайваню. 

"Фундаментальною причиною, чому материкова частина країни змушена припинити зниження тарифів на деякі продукти Тайваню згідно з Рамковою угодою про економічне співробітництво, є сепаратистські дії влади Тайваню", - сказав Чень. 

Він додав, що керівництво острова дотримується позиції незалежності Тайваню й економічного відокремлення, що робить неможливою подальшу імплементацію зазначеної угоди, проте Китай продовжить сприяти економічним обмінам і співпраці між протокою, натякаючи, що Пекін карає лише владу острова, а не всіх тайванців. 

"Ми продовжимо підтримувати співвітчизників і бізнес із Тайваню та заохочувати їх інвестувати на материку", - заявив речник. Уряд Тайваню.
КитайсанкціїТайвань

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