Китай посилює контроль над технологіями, корисними копалинами та інженерами – FT

Серед компаній, яких торкнулася ситуація ‒ головний виробничий партнер Apple Foxconn

Пекін посилює контроль над передовими китайськими технологіями, прагнучи зберегти критично важливі ноу-хау в межах своїх кордонів на тлі загострення торгової напруги зі США та Європою/

Про це пише Financial Times.

За даними численних галузевих діячів та повідомлень міністерства, в останні місяці китайська влада ускладнила переведення з країни деяких інженерів та вивезення обладнання, запропонувала нові заходи експортного контролю для збереження ключових технологій виробництва акумуляторів та ввела обмеження на технології переробки найважливіших корисних копалин.

“Захист країною передових технологій відбувається на тлі додаткових мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, та торгової суперечки з Європою щодо автомобілів, які загрожують підштовхнути більшу кількість місцевих та іноземних груп до перенесення виробництва до інших місць”, ‒ зазначає FT.

Серед компаній, яких торкнулася ситуація ‒ головний виробничий партнер Apple Foxconn, який очолює диверсифікацію ланцюжка поставок групи компаній Кремнієвої долини до Індії. Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що китайські чиновники утруднили тайванському контрактному виробнику відправлення обладнання та технічних менеджерів з Китаю до Індії, де Apple прагне налагодити свій ланцюжок поставок.