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Китай посилює контроль над технологіями, корисними копалинами та інженерами – FT

16 лютого 2025, 15:23
Китай посилює контроль над технологіями, корисними копалинами та інженерами – FT
Фото: з вільного доступу
Серед компаній, яких торкнулася ситуація ‒ головний виробничий партнер Apple Foxconn
Пекін посилює контроль над передовими китайськими технологіями, прагнучи зберегти критично важливі ноу-хау в межах своїх кордонів на тлі загострення торгової напруги зі США та Європою/
 
Про це пише Financial Times.
 
За даними численних галузевих діячів та повідомлень міністерства, в останні місяці китайська влада ускладнила переведення з країни деяких інженерів та вивезення обладнання, запропонувала нові заходи експортного контролю для збереження ключових технологій виробництва акумуляторів та ввела обмеження на технології переробки найважливіших корисних копалин.
 
Захист країною передових технологій відбувається на тлі додаткових мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, та торгової суперечки з Європою щодо автомобілів, які загрожують підштовхнути більшу кількість місцевих та іноземних груп до перенесення виробництва до інших місць”, ‒ зазначає FT.
 
Серед компаній, яких торкнулася ситуація ‒ головний виробничий партнер Apple Foxconn, який очолює диверсифікацію ланцюжка поставок групи компаній Кремнієвої долини до Індії. Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що китайські чиновники утруднили тайванському контрактному виробнику відправлення обладнання та технічних менеджерів з Китаю до Індії, де Apple прагне налагодити свій ланцюжок поставок.
 
Менеджер іншої тайванської компанії з виробництва електроніки повідомив, що вони також зіткнулися з труднощами під час відправлення деякого обладнання з Китаю на заводи в Індії. Водночас він зазначив, що постачання до Південно-Східної Азії залишаються нормальними.
 
Індійський чиновник заявив, що Китай використовує митні затримки, щоб перешкодити потоку комплектуючих та обладнання, що спрямовуються на південь. 
 
Аналітики кажуть, що нова методика Пекіна нагадує західні обмеження на передачу технологій, які Китай різко критикував і назвав несправедливими.
 
Схоже, що неофіційний контроль спрямований, зокрема, на геополітичного конкурента Китаю – Індію, а деякі китайські групи кажуть, що проєкти в Південно-Східній Азії та на Близькому Сході залишаються незмінними. Але Пекін також все частіше вводить офіційні обмеження на експорт ключових технологій, які застосовуються в усьому світі”, ‒ йдеться у матеріалі.

 

Китайвійна в Україніросія окупанти

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