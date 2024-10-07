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Китай посилює контроль за виїздом працівників держсектору за кордон – FT

07 жовтня 2024, 20:53
Китай посилює контроль за виїздом працівників держсектору за кордон – FT
Фото: з вільного доступу
Обмеження стосуються і пенсіонерів.
Китайська влада вимагає, щоб дедалі більше працівників держсектору здавали закордонні паспорти.
 
Про це повідомляє Financial Times.
 
Кампанія зі збору паспортів, що проводиться у межах "управління особистими поїздками за кордон", дозволяє китайським урядовцям контролювати і відстежувати поїздки громадян за кордон.
 
Зазначається, що обмеження на закордонні поїздки в Китаї були значно розширені в порівнянні з минулим роком. Вони охопили рядових працівників шкіл, університетів, місцевих органів влади та державних службовців.
 
Вилучення паспортів, ймовірно, ґрунтується на національних правилах 2003 року, які встановили систему обмеження поїздок для ключових осіб, таких як чиновники середнього і високого рівня, і дозволили місцевій владі встановлювати правила для всіх державних службовців щодо міжнародних поїздок.
 
Мешканці неспокійних регіонів, таких як Тибет, втратили свободу подорожей понад десять років тому.
 
Повідомляється, що обмеження стосуються і пенсіонерів.
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