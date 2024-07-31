Китай посилює обмеження на експорт військових дронів для України – Bloomberg

Це сталося на тлі критики зі сторони США та їхніх союзників через допомогу Пекіна рф.

Китай скорегував свій експортний контроль над безпілотниками, призначеними для військового використання, оскільки Пекін стикається зі зростаючою критикою з боку США та їхніх союзників через посилення зусиль кремля на полі бою в Україні.

Про це повідомляє агенство Bloomberg.

Дрони з високоточним вимірювальним обладнанням додані до "чорного списку" для експорту низкою відомств, включно з Центральною військовою комісією.

Зміни почнуть діяти вже з 1 вересня.

Разом із тим, Міністерство торгівлі Китаю повторило свою позицію, що цивільне обладнання не повинне використовуватися для "розповсюдження зброї масового знищення, тероризму чи військових цілей".

Уряд КНР оголосив про нові правила щодо безпілотників через декілька днів після візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Пекін багато разів заперечував критику Заходу, що він надає москві товари подвійного призначення для військового застосування.

Але європейські чиновники нещодавно заявили, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранський, який вже використовується на війні.

Проте Китай це і далі заперечує, стверджуючи, що не постачав зброю жодній із сторін конфлікту в Україні та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.