Китай повністю поважає суверенітет Данії щодо Гренландії – Ван Ї

Китай повністю поважає суверенітет і територіальну цілісність Данії у питанні Гренландії.

Він закликав європейську країну відповісти взаємністю на “занепокоєння Китаю щодо власного суверенітету”.

Президент США Дональд Трамп останніми місяцями наполягав на тому, щоб Вашингтон взяв під контроль стратегічно розташовану напівавтономну територію Данії.

Пекін сподівається, що Данія “продовжуватиме підтримувати законну позицію Китаю з питань, що стосуються суверенітету та територіальної цілісності Китаю”, – заявив Ван міністру закордонних справ Данії Ларсу Люкке Расмуссену в Пекіні сьогодні.

Зустріч відбулася після того, як Пекін розкритикував Данію за те, що минулого тижня вона приймала колишню президентку Тайваню Цай Інвень, яка зустрілася з данськими законодавцями та виступила з промовою на саміті з питань демократії в Копенгагені.

Китай вважає Тайвань з демократичним управлінням своєю територією. Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна на суверенітет. Зв'язки між Китаєм та Данією зазнають труднощів через неформальні відносини останньої з Тайванем і досягли найнижчої точки у 2009 році, коли Далай-лама відвідав Копенгаген. Але відносини покращилися після того, як Данія прийняла пропозицію Китаю щодо двох панд у рамках так званої “пандової дипломатії”.

Співпраця обох країн значною мірою зосереджена на “зелених рішеннях”, а досвід Данії у вітроенергетиці та екологічних рішеннях відповідає прагненню Китаю до зеленого переходу.