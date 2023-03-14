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Китай повністю відкриє кордони для іноземців – ЗМІ

14 березня 2023, 17:19
Китай повністю відкриє кордони для іноземців – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Також буде відновлено безвізовий в’їзд для іноземців із Гонконгу та Макао до найпроцвітаючої провінції Китаю, Гуандун.

Китай вперше за три роки пандемії коронавірусу відкриє кордони для іноземних туристів - країна дозволила видачу всіх категорій віз із середи.

Про це повідомляє Reuters.

"Скасування цього останнього заходу транскордонного контролю, запровадженого для захисту від COVID-19, відбулося після того, як минулого місяця влада оголосила про перемогу над вірусом", - пише агентство.

Інсайдери туристичної індустрії не очікують масового припливу відвідувачів у короткостроковій перспективі чи значного підйому економіки. 

У рік напередодні пандемії,  2019, надходження від міжнародного туризму становили лише 0,9% ВВП Китаю.

Однак відновлення видачі віз для туристів знаменує ширший поштовх Пекіна нормалізувати двосторонні подорожі між Китаєм і світом, скасувавши свої рекомендації громадянам проти закордонних поїздок у січні.

МЗС Китаю повідомило, що в райони Китаю, де до пандемії не були потрібні візи, буде повернено безвізовий в’їзд. Це стосуватиметься й круїзних лайнерів, що проходять через шанхайський порт.

Також буде відновлено безвізовий в’їзд для іноземців із Гонконгу та Макао до найпроцвітаючої провінції Китаю, Гуандун.

Торік до Китаю та з нього було здійснено всього 115,7 млн транскордонних поїздок, із них близько 4,5 млн припало на іноземців.

У 2019 році до появи COVID до Китаю здійснено 670 млн поїздок, із яких 97,7 млн припадало на іноземців.

Китайкордониковід

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