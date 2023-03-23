Китай повинен наказати росії вивести війська з України – МЗС Канади

Канада завжди виступатиме за мир, а повномасштабне вторгнення росії в Україну є порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй.

Якщо Китай підтримує мирне врегулювання війни в Україні, то він має сказати рф, щоб ті покинули окуповані території.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Укрінформ.

Міністр зауважила, що Канада завжди виступатиме за мир, а повномасштабне вторгнення росії в Україну є порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй, тож для настання миру, їй треба забратися геть"Якщо Китай дійсно прагне мирної угоди, то йому варто сказати росії, аби вона забиралася геть з України. Я ще минулого місяця сказала це своєму китайському колезі", - зазначила Жолі.