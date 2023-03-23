Китай повинен наказати росії вивести війська з України – МЗС Канади
23 березня 2023, 09:48
Фото: zn.ua
Канада завжди виступатиме за мир, а повномасштабне вторгнення росії в Україну є порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй.
Якщо Китай підтримує мирне врегулювання війни в Україні, то він має сказати рф, щоб ті покинули окуповані території.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Укрінформ.
"Якщо Китай дійсно прагне мирної угоди, то йому варто сказати росії, аби вона забиралася геть з України. Я ще минулого місяця сказала це своєму китайському колезі", - зазначила Жолі.