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Китай повинен наказати росії вивести війська з України – МЗС Канади

23 березня 2023, 09:48
Китай повинен наказати росії вивести війська з України – МЗС Канади
Фото: zn.ua
Канада завжди виступатиме за мир, а повномасштабне вторгнення росії в Україну є порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй.

Якщо Китай підтримує мирне врегулювання війни в Україні, то він має сказати рф, щоб ті покинули окуповані території.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Укрінформ.

Міністр зауважила, що Канада завжди виступатиме за мир, а повномасштабне вторгнення росії в Україну є порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй, тож для настання миру, їй треба забратися геть

"Якщо Китай дійсно прагне мирної угоди, то йому варто сказати росії, аби вона забиралася геть з України. Я ще минулого місяця сказала це своєму китайському колезі", - зазначила Жолі.
КитайКанадаокупантивійна в Українівійська рф

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