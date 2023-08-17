Китай представив нову копію Shahed

Одна із неназваних китайських компаній на виставковій експозиції презентувала свій дрон-камікадзе під назвою Sunflower 200.

Китай на російському форумі "Армія-2023" представив свій новий дрон-камікадзе Sunflower 200. Він є покращеною копією іранського Shahed-136, який рф використовує для атак України.

Про це повідомляє Defense Express.

Після пропагандистського форуму у мережі з'явилися фото та характеристики дрону-камікадзе Sunflower 200, який представила одна із неназваних китайських компаній.

В цілому цей літальний апарат ззовні та за загальними характеристиками копіює іранський Shahed-136. Наприклад, Китай заявив, що довжина фюзеляжу складає 3,2 метра, а розмах крил - 2,5 метри. Маса бойової частини - 40 кілограмів. Дальність польоту від 1500 до 2000 кілометрів, а швидкість 160-220 км/год.

Видання Defense Express зазначає, що цей набір характеристик є схожим та навіть ідентичним до іранських Shahed-136, чи як їх маркують росіяни "Герань-2".

При цьому стартова маса китайського дрона складає всього 175 кілограмів, а іранського - 240 кілограмів.

"Ймовірно, саме за рахунок полегшеної стартової маси на цьому дроні передбачено вертикальний старт, скоріш за все - без використання твердопаливного прискорювача, як на оригінальних "Шахедах"", - йдеться у матеріалі.

Також цікаво, що бортовий запас палива на Sunflower 200, як було заявлено, складає 10 кілограмів або 160 літрів. Скільки складає такий показник на Shahed-136 - досі невідомо.

Варто зазначити, що залишається невідомим, якими темпами виготовляє Китай ці дрони, чи постачатимуть безпілотники на експорт і чи може їх отримати росія.