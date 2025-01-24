Китай представив прототип надзвукового комерційного літака

7-метровий БПЛА має два детонаційних двигуни та важить близько 1,5 тон.

Китайська компанія Sichuan Lingkong Tianxing Technology представила безпілотний літальний апарат Cuantianhou.

Про це повідомляє South China Morning Post.

"‎Надзвукові пасажирські літаки роблять значні прориви та впевнено повертаються на ринок... у них великий потенціал для забезпечення більш економічних та надійних високошвидкісних авіаперевезень у найближчі роки", – йдеться в заяві компанії.

7-метровий БПЛА має два детонаційних двигуни та важить близько 1,5 тон. Передбачається, що він почне літати у наступному році. Апарат зможе розвивати швидкість 4 Маха, або 4900 км/год.

Відпрацьовані технології ляжуть в основу надзвукового комерційного літака. За планами розробників, високошвидкісний пасажирський літак під назвою Da Sheng (також відомий як Sun Wukong) підніметься в небо до 2030 року.