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Китай представив прототип надзвукового комерційного літака

24 січня 2025, 13:53
Китай представив прототип надзвукового комерційного літака
Фото: Sichuan Lingkong Tianxing Technology
7-метровий БПЛА має два детонаційних двигуни та важить близько 1,5 тон.
Китайська компанія Sichuan Lingkong Tianxing Technology представила безпілотний літальний апарат Cuantianhou.
 
Про це повідомляє South China Morning Post.
 
"‎Надзвукові пасажирські літаки роблять значні прориви та впевнено повертаються на ринок... у них великий потенціал для забезпечення більш економічних та надійних високошвидкісних авіаперевезень у найближчі роки", – йдеться в заяві компанії. 
 
7-метровий БПЛА має два детонаційних двигуни та важить близько 1,5 тон. Передбачається, що він почне літати у наступному році. Апарат зможе розвивати швидкість 4 Маха, або 4900 км/год.
 
Відпрацьовані технології ляжуть в основу надзвукового комерційного літака. За планами розробників, високошвидкісний пасажирський літак під назвою Da Sheng (також відомий як Sun Wukong) підніметься в небо до 2030 року.
 
Єдиними надзвуковими авіалайнерами, які регулярно перевозили пасажирів, були європейський Concorde та радянський Ту-144. Обидві машини давно вивели з експлуатації через критичні недоліки – зокрема, надмірну генерацію шуму та високі затрати на експлуатацію.
 
Втім, нові технології роблять надзвукові пасажирські перевезення більш привабливими, ніж раніше. В першу чергу, це розуміють в США, які традиційно виступають "‎законодавцями мод"‎ в аерокосмічній сфері. 

 

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