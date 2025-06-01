Китай представив революційний гіперзвуковий двигун для літаків
01 червня 2025, 13:13
Фото: з вільного доступу
Він дасть змогу розганяти літаки до 20 000 км/год
У Китаї презентували інноваційний гіперзвуковий двигун, здатний розганяти літаки до вражаючих 20 000 км/год.
Про це повідомляє Farmingdale Observer.
Революційність цієї розробки полягає в її здатності працювати у двох режимах. До швидкості у 7 Махів (приблизно 8575 км/год) двигун використовує ротаційну детонацію – процес, що забезпечує максимальну енергоефективність. При подоланні цієї межі система переходить у режим похилої детонації, який забезпечує вищу стабільність і продуктивність.
Завдяки новітній технології, переліт з Парижа до Нью-Йорка може тривати всього близько двох годин. За словами журналістів, розробку потенційно можна буде застосовувати як у цивільній авіації, так і у військовій сфері.
Втім, у матеріалі наголошується, що ефективність гіперзвукового двигуна на практиці поки не доведена. Крім того, розробка може зіткнутися з низкою технічних і фінансових викликів.
Попри це, експерти вважають, що новий двигун може стати важливим етапом на шляху до нової ери в авіації вже у найближчому майбутньому.