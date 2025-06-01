Китай представив революційний гіперзвуковий двигун для літаків

Він дасть змогу розганяти літаки до 20 000 км/год

У Китаї презентували інноваційний гіперзвуковий двигун, здатний розганяти літаки до вражаючих 20 000 км/год.

Про це повідомляє Farmingdale Observer.

Революційність цієї розробки полягає в її здатності працювати у двох режимах. До швидкості у 7 Махів (приблизно 8575 км/год) двигун використовує ротаційну детонацію – процес, що забезпечує максимальну енергоефективність. При подоланні цієї межі система переходить у режим похилої детонації, який забезпечує вищу стабільність і продуктивність.

Завдяки новітній технології, переліт з Парижа до Нью-Йорка може тривати всього близько двох годин. За словами журналістів, розробку потенційно можна буде застосовувати як у цивільній авіації, так і у військовій сфері.