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Китай про ядерні прогрози путіна: переможців не буде

01 березня 2024, 18:11
Китай про ядерні прогрози путіна: переможців не буде
Фото: з вільного доступу
Китай закликає всі ядерні країни діяти виважено і підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність.

Адже в ядерній війні переможців не буде.

Про це на брифінгу сказала речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи заяви путіна про можливість застосування ядерної зброї, пише Укрінформ

"В ядерній війні не буде переможців, Китай закликає усі сторони зберігати стриманість", - заявила Мао.

Вона додала, що що в січні 2022 року лідери п’яти держав, які мають ядерну зброю, зробили спільну заяву про те, що ядерну війну неможливо виграти і не можна починати. 

"Китай завжди стверджував, що всі держави, які володіють ядерною зброєю, повинні дотримуватися концепції спільної безпеки, підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність", - розказала речниця. 

В сьогоднішній ситуації всі сторони повинні працювати разом, аби знизити напруженість і стратегічні ризики. 

"Ми закликаємо всі сторони зберігати виваженість і стриманість та будувати збалансовану, ефективну і стійку архітектуру європейської безпеки через діалог та консультації", - підсумувала речниця китайського МЗС. 

Ми також повідомляли, що росія готується до вторгнення Китаю: війська провели репетицію застосування ядерної зброї.

 

РосіяКитайядерна зброяпогрози

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