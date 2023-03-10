Китай продовжує співпрацювати з росією попри війну в Україні – CNN

Здебільшого йдеться про державні підприємства в авіаційному секторі.

Китайські оборонні компанії продовжують співпрацювати з росією попри війну в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Видання проаналізувало митні документи, які свідчать, що москва та Пекін продовжують багаторічні відносини, незважаючи на санкції та війну в Україні.

Так, впродовж 2022 року, принаймні до середини листопада, пекінський оборонний підрядник Poly Technologies продовжив надсилати росії деталі для гелікоптерів і радіообладнання класу "повітря-земля". Торговельним партером китайської компанії вже протягом багатьох років є російський авіаційний завод в Улан-Уде. Крім того, російське підприємство продовжило надсилати свої деталі до Пекіна.



Згідно із документами, більшість китайських деталей були призначені для багатоцільових гелікоптерів Мі-171Е. Їх використовують для транспортування, пошуку та порятунку.

Також три поставки від Poly Technologies були призначені для обслуговування російського військово-транспортного гелікоптера Мі-171Ш, який може бути оснащений озброєнням і використовувався в операціях росії в Україні.

Експерти зазначають, що китайські деталі, відправлені до росії, є досить базовим обладнанням, і, ймовірно, не свідчать про допомогу Китаю російській армії і війні проти України.

Проте видання зазначає, що, попри російське вторгнення, торгові зв'язки між москвою та Пекіном не припинилися, а деяким чином навіть посилилися. Експерти також зазначають, що російсько-китайські торгові мережі можуть бути використанні для постачання зброї, якщо китайське керівництво все ж вирішить допомогти Кремлю.

Крім того, аналітики зазначають, що Китай скептично ставиться до західних санкцій у веденні торгівлі з рф. Зокрема, компанія Poly Technologies, яка підпорядковується державній China Poly Group, знаходиться під санкціями США з 2013 року через постачання ракет до Ірану, Північній Кореї та Сирії.