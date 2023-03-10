Матеріали:
Теми:

Китай продовжує співпрацювати з росією попри війну в Україні – CNN

10 березня 2023, 11:55
Китай продовжує співпрацювати з росією попри війну в Україні – CNN
Фото: з вільного доступу
Здебільшого йдеться про державні підприємства в авіаційному секторі.

Китайські оборонні компанії продовжують співпрацювати з росією попри війну в Україні.

Про це повідомляє CNN.

 Видання  проаналізувало митні документи, які свідчать, що москва та Пекін продовжують багаторічні відносини, незважаючи на санкції та війну в Україні.

Так, впродовж 2022 року, принаймні до середини листопада, пекінський оборонний підрядник Poly Technologies продовжив надсилати росії деталі для гелікоптерів і радіообладнання класу "повітря-земля". Торговельним партером китайської компанії вже протягом багатьох років є російський авіаційний завод в Улан-Уде. Крім того, російське підприємство продовжило надсилати свої деталі до Пекіна.

Згідно із документами, більшість китайських деталей були призначені для багатоцільових гелікоптерів Мі-171Е. Їх використовують для транспортування, пошуку та порятунку.

Також три поставки від Poly Technologies були призначені для обслуговування російського військово-транспортного гелікоптера Мі-171Ш, який може бути оснащений озброєнням і використовувався в операціях росії в Україні.

Експерти зазначають, що китайські деталі, відправлені до росії, є досить базовим обладнанням, і, ймовірно, не свідчать про допомогу Китаю російській армії і війні проти України.

Проте видання зазначає, що, попри російське вторгнення, торгові зв'язки між москвою та Пекіном не припинилися, а деяким чином навіть посилилися. Експерти також зазначають, що російсько-китайські торгові мережі можуть бути використанні для постачання зброї, якщо китайське керівництво все ж вирішить допомогти Кремлю.

Крім того, аналітики зазначають, що Китай скептично ставиться до західних санкцій у веденні торгівлі з рф. Зокрема, компанія Poly Technologies, яка підпорядковується державній China Poly Group, знаходиться під санкціями США з 2013 року через постачання ракет до Ірану, Північній Кореї та Сирії.

Китайзброяспівпрацявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Політика
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Переклад iPress – 10 березня 2023, 14:06
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Політика
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Дмитро Редько – 10 березня 2023, 11:25
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Політика
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Переклад iPress – 10 березня 2023, 09:03
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Політика
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Переклад iPress – 09 березня 2023, 16:19
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Політика
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Переклад iPress – 09 березня 2023, 12:53
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Політика
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Переклад iPress – 09 березня 2023, 10:37
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Політика
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Переклад iPress – 08 березня 2023, 16:17
США ще не готові до епохи конфлікту
Політика
США ще не готові до епохи конфлікту "великих держав". Але посилено готуються до нього – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 березня 2023, 12:20
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється