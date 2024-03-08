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Китай прокоментував візит посланця Сі Цзіньпіна до Києва

08 березня 2024, 13:39
Китай прокоментував візит посланця Сі Цзіньпіна до Києва
Фото: з вільних джерел
Дипломат перебував з візитом у Києві 7 березня.

У Міністерстві закордонних справ Китаю назвали "дружнім та відвертим" візит спеціального представника у справах Євразії Лі Хуейя до Києва.

Про це повідомили у пресслужбі китайського відомства.

В МЗС КНР наголошують, що Лі прибув до Києва 7 березня, щоб "продовжити другий раунд човникової дипломатії щодо пошуку політичного врегулювання української кризи".

Зазначається, що дипломат провів "відверті та дружні переговори" з питань відносин України та Китаю з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром економіки Юлією Свириденко та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також були присутніми посол КНР у Києві Фань Сяньжун, посол України в Китаї Павло Рябікін, заступник міністра енергетики Світлана Гринчук та інші чиновники.

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