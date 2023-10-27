Китай пропустить "формулу миру" на Мальті – Bloomberg
Про це пише агентство Bloomberg.
"До списку учасників входять країни G7, Катар, Південна Африка, Індія і Туреччина, а також деякі країни, такі як Бразилія і Чилі, візьмуть участь онлайн", - пишуть журналісти.
Відсутність Китаю стане розчаруванням для України, адже Зеленський намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану досягнення тривалого і справедливого миру,.
Україна прагне провести саміт щодо миру наприкінці цього року і залучення Китаю був би вирішальним, оскільки Пекін є однією з небагатьох країн, які, як вважають, мають певний вплив на російського путіна.
Китай повинен використати свій вплив на москву, щоб припинити війну, заявляла Урсула фон дер Ляєн.