Китай пропустить "формулу миру" на Мальті – Bloomberg

КНР не бритаме участь в зустрічі радників з національної безпеки щодо української "формули миру" на Мальті цими вихідними.

Про це пише агентство Bloomberg.

"До списку учасників входять країни G7, Катар, Південна Африка, Індія і Туреччина, а також деякі країни, такі як Бразилія і Чилі, візьмуть участь онлайн", - пишуть журналісти.

Відсутність Китаю стане розчаруванням для України, адже Зеленський намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану досягнення тривалого і справедливого миру,.

Україна прагне провести саміт щодо миру наприкінці цього року і залучення Китаю був би вирішальним, оскільки Пекін є однією з небагатьох країн, які, як вважають, мають певний вплив на російського путіна.

Китай повинен використати свій вплив на москву, щоб припинити війну, заявляла Урсула фон дер Ляєн.