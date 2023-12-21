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Китай просить Україну видалити його компанію з переліку спонсорів війни

21 грудня 2023, 18:53
Китай просить Україну видалити його компанію з переліку спонсорів війни
Фото: з вільного доступу
Йдеться про державну будкомпанію China Railway Construction Corporation.

Китай вважає рішення України внести до переліку міжнародних спонсорів війни державну будкомпанію China Railway Construction Corporation помилковим і просить негайно видалити її з такого списку.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, передає Укрінформ.

"В українському питанні Китай завжди стоїть на боці миру та справедливості", - сказав дипломат. 

Він додав, що Китай рішуче виступає проти того, що профільне українське відомство додало китайську компанію до списку спонсорів війни.

"Ми просимо Україну негайно виправити свою помилку та усунути негативний ефект", - зазначив Ван.

Нагадаємо, що Нацагентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни другу найбільшу будівельну компанію КНР,  яка продовжує працювати в росії, будуючи метро, мости та автомагістралі.

Китайвійна в Україніросія окупантиспонсор війни

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