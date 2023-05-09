Китай проводить антишпигунські рейди проти іноземних консалтингових компаній – The Guardian

Посилюються підозри щодо іноземних фірм, а також китайських компаній, які працюють у сфері юридичного аудиту та бізнес-досліджень.

Влада Китаю, схоже, проводить цілеспрямовані розслідування щодо шпигунства проти іноземних консалтингових компаній, які працюють в країні після нещодавніх обшуків в офісах кількох міжнародних фірм.

Про це повідомляє The Guardian.

Останній відомий випадок — коли китайські офіцери провели обшуки в кількох офісах бізнес-консалтингової компанії Capvision в Шанхаї, Пекіні, Сучжоу і Шеньчжені. Це сталося після обшуків у березні в Mintz Group, коли було заарештовано п'ятьох співробітників і закрито філію компанії. Американська консалтингова компанія Bain & Company заявила, що її офіс у Шанхаї у квітні відвідали китайські офіцери, а співробітників допитували.

У понеділок, 8 травня, на телеканалі CCTV з'явилося повідомлення про те, що компанія Capvision, яка була заснована в Китаї і має спільні штаб-квартири в Нью-Йорку і Шанхаї, платила співробітникам китайських державних компаній за витік секретних даних. Не вказано, коли відбулися рейди, але повідомляється, що в результаті міжвідомчого розслідування один співробітник державної компанії був ув'язнений на шість років за передачу державної таємниці закордонним клієнтам Capvision.

Посилюються підозри щодо іноземних фірм, а також китайських компаній, які працюють у сфері юридичного аудиту та бізнес-досліджень. У повідомленні йдеться про те, що деякі консалтингові фірми ігнорують ризики для національної безпеки в пошуках частки ринку і прибутку, стаючи "співучасниками закордонного шпигунства, хабарництва, збору національних секретів і розвідувальних даних".

"В останні роки деякі західні країни впроваджують стратегії стримування і придушення Китаю, дедалі активніше викрадаючи розвідувальну інформацію в таких ключових сферах, як військова промисловість, економіка і фінанси", - заявили державні ЗМІ Китаю.

Органи національної безпеки Китаю розслідували кілька особливих випадків і виявили, що багато іноземних організацій зі складним минулим викрадали національні секрети і розвідувальну інформацію в ключових сферах через китайські консалтингові фірми та інші галузі. Деякі вітчизняні консалтингові компанії мають слабке почуття національної безпеки і заради отримання економічної вигоди часто виходять на межі закону, зазначається у повідомленні китайських ЗМІ.

ЄС є одним з найбільших торговельних партнерів Китаю та джерелом іноземних інвестицій. У вівторок, 9 травня, посол ЄС в Китаї Хорхе Толедо Альбінана заявив, що репресії проти консалтингових компаній "не є доброю новиною".

Альбінана також сказав, що розширення антишпигунського законодавства Китаю може призвести до дій, які не дуже сприятимуть заявленим цілям Пекіна щодо подальшого відкриття своєї економіки для світового ринку та іноземних інвестицій.

Фірми, що займаються бізнес-консалтингом і юридичною перевіркою, вже давно працюють в Китаї, надаючи дослідження і довідкову інформацію іноземним компаніям, які хочуть вести бізнес у країні. Але рейди, які відбуваються одночасно з розширенням антишпигунського законодавства Китаю, викликали занепокоєння серед іноземних представників бізнесу в країні. Зокрема, японські компанії висловили побоювання щодо продовження роботи в Китаї, де з 2014 року було затримано щонайменше 17 громадян відповідно до антишпигунського законодавства.