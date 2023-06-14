Китай проводить бойові навчання поблизу кордонів Тайваню – Reuters

Китайські ВМС проводять навчання з бойовими стрільбами поблизу північних кордонів Тайваню.

Китай розпочав військові навчання з бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі, північніше Тайваню, тоді як США та їхні союзники проводять навчання у західній частині Тихого океану.

Про це повідомляє Reuters.

Хоча Китай регулярно проводить військові навчання вздовж різних ділянок свого узбережжя, найбільшу увагу привертають ті, на яких китайські військові, ймовірно, тренуються проводити операції проти Тайваню.

Адміністрація морської безпеки КНР випустила попередження про заборону плавання біля Тайчжоу в провінції Чжецзян у зв'язку з тим, що в цьому районі проводяться бойові стрільби з військових кораблів.

Навчання, в яких задіяні китайські есмінці та авіація, проходять неподалік островів Дачен, які Тайвань контролював до 1955 року, поки вони не були захоплені китайськими військами.

Наразі Тайвань зберігає контроль над островами Мацу та Кінмень неподалік узбережжя сусідньої зі Чжецзян провінції Фуцзянь, поблизу яких ВМС Китаю регулярно проводять агресивні військові маневри.

Сьогодні, в середу, китайські військові продовжать тренування в іншій північній частині Східно-Китайського моря, віддаленіше від Тайваню.

Нинішні навчання китайських ВМС у Східно-Китайському морі збігаються з чотирьохсторонніми військово-морськими навчаннями у Філіппінському морі за участю США, Японії, Канади та Франції, які почалися в п'ятницю, 9 червня.