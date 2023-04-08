Китай проводить лінію на відрив Європи від США

Під час переговорів з європейськими лідерами глава Китаю Сі Цзіньпін вивчав позицію Євросоюзу.

Під час переговорів з європейськими лідерами глава Китаю Сі Цзіньпін цікавили насамперед відносини Європи та Сполучених Штатів Америки. Не в інтересах Сі, щоб у разі перемоги України, Захід згуртувався проти КНР. Таку думку в ефірі телеканалу FREДОМ висловив експерт-міжнародник Руслан Осипенко.

"Для Китаю відразу стало зрозуміло, що Європа на сьогодні не солідарна. Тобто з погляду Китаю, якби ЄС представляв солідарну спільноту, то мав би поїхати до Китаю спершу Жозеп Боррель домовитися про якісь точки дотику, теми для переговорів. Потім мала би поїхати Урсула фон дер Ляєн. І після цього могли б поїхати окремі лідери країн. Тепер Китай розуміє, як працювати з Європою. Але головна мета була — вивчити позицію Європи і запропонувати, як було зазначено в політичній заяві Макрона і Сі, стратегічну автономію”, — зазначив експерт.

Тобто Китай, за словами Осипенка, переслідував свій план відриву Європи від США для того, щоб розірвати солідарну коаліцію, яка стоїть за спиною України і яка, якщо виграє Україна, впритул може зайнятися Китаєм.

“Тому Пекін зараз проводив лінію на відрив Європи від Сполучених Штатів, промацував позицію окремих країн. Друге стратегічне завдання — він буде підтримувати Францію, розуміючи, що це член Ради безпеки ООН, ядерна країна. Працюватимуть на те, щоб підняти авторитет окремих країн Європи, підриваючи європейську солідарність усередині ЄС”, — вважає Осипенко.