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Китай припиняє виробництво сильного знеболювального на вимогу США

"Всі речовини, споріднені з фентанілом, будуть додані до китайського списку заборонених наркотичних засобів з 1 травня"
У Китаї стверджують, що припинять виробництво усіх видів синтетичного фентанілу на вимогу США.
Китай припиняє виробництво сильного знеболювального на вимогу США Фото: BBC

"Всі речовини, споріднені з фентанілом, будуть додані до китайського списку заборонених наркотичних засобів з 1 травня", - зазначають китайські чиновники, повідомляє  BBC.

Це рішення пов'язане з обіцянкою офіційного Пекіна США, наданою під час американсько-китайських торговельних перемовин у грудні 2018 року.

Потужний знеболювальний засіб, який переважно виробляється у Китаї, викликав зростання числа наркозалежних у США.

Велика кількість смертей від знеболювальних засобів, таких як фентаніл, призвела до того, що президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію в країні у 2017 році.

Виробництво Китаєм цього засобу вже давно було джерелом напруженості між двома країнами.

 

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01 04 2019 20:48
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