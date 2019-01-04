CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Китаї стверджують, що припинять виробництво усіх видів синтетичного фентанілу на вимогу США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай припиняє виробництво сильного знеболювального на вимогу США
"Всі речовини, споріднені з фентанілом, будуть додані до китайського списку заборонених наркотичних засобів з 1 травня"
Фото: BBC
"Всі речовини, споріднені з фентанілом, будуть додані до китайського списку заборонених наркотичних засобів з 1 травня", - зазначають китайські чиновники, повідомляє BBC.
Це рішення пов'язане з обіцянкою офіційного Пекіна США, наданою під час американсько-китайських торговельних перемовин у грудні 2018 року.
Потужний знеболювальний засіб, який переважно виробляється у Китаї, викликав зростання числа наркозалежних у США.
Велика кількість смертей від знеболювальних засобів, таких як фентаніл, призвела до того, що президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію в країні у 2017 році.
Виробництво Китаєм цього засобу вже давно було джерелом напруженості між двома країнами.
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