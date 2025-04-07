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ПОЛІТИКА

Китай припинив імпорт газу зі США через торгові суперечки

07 квітня 2025, 20:04
Китай припинив імпорт газу зі США через торгові суперечки
Поточний геополітичний конфлікт починає роз'єднувати найбільшого у світі продавця та покупця СПГ.

Китай не імпортував скраплений природний газ із США протягом 60 днів, що є найдовшою перервою за останні 5 років, оскільки погіршення відносин між Пекіном і Вашингтоном змушує покупців країни перенаправляти поставки. 

Про це пише Bloomberg.

Згідно з аналітичною компанією Kpler, яка відстежує дані про кораблі, наразі жодні поставки із США не прямують до Китаю.

Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, під час першого терміну президента США Дональда Трампа Китай не брав вантажів із США протягом приблизно 400 днів до квітня 2020 року.

"Нульова торгівля СПГ між Китаєм і США, ймовірно, триватиме до кінця 2025 року з подальшим підвищенням мита Китаю на американський СПГ з попередніх 15% до 49% як контрудар проти найвищих мит Трампа", — сказав Вей Сюн, керівник дослідження китайського газу Rystad Energy. — Тим часом ми очікуємо, що китайські компанії будуть більше перепродавати газ".

Поточний геополітичний конфлікт починає роз'єднувати найбільшого у світі продавця та покупця СПГ, пише Bloomberg.

З 10 лютого Пекін запровадив 15% мито на поставки СПГ із США у відповідь на американські мита, які ще більше посилилися минулого тижня введенням китайських мит на весь імпорт із США.

"Китайські покупці СПГ отримують поставки зі США за зобов’язуючими довгостроковими контрактами. Минула м’яка зима та значні запаси означають, що Китай не відчуває гострої потреби в СПГ, що дає трейдерам країни більше гнучкості для перепродажу поставок із США конкурентам у Європі та Азії", — йдеться в публікації. — "Цей крок став полегшенням для Європи, яка потребувала більшої кількості СПГ, щоб поповнити запаси та компенсувати втрату російського трубопроводного газу".

Трамп заявив, що запровадить додаткові тарифи у 50% проти Китаю, якщо той не скасує свої останні тарифні заходи, вжиті у відповідь на американські мита.

Крім того, за словами Трампа, США припинять переговори на запити Китаю про зустрічі для обговорення тарифів. Тоді як переговори з іншими країнами про мита розпочнуться негайно.

КитайДональд ТрампмитаСПГ

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