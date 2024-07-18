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ПОЛІТИКА

Китай призупинив ядерні переговори з США через продаж зброї Тайваню

18 липня 2024, 14:32
Китай призупинив ядерні переговори з США через продаж зброї Тайваню
Речник Державного департаменту США Метью Міллер звинуватив Пекін у "наслідуванні росії".

Китай призупинив переговори з США щодо контролю над озброєнням та нерозповсюдження ядерної зброї на знак протесту проти продажу зброї Тайваню. У Держдепі Штатів відреагували.

Про це повідомляє The Guardian.

Рішення, оголошене Міністерством закордонних справ Китаю в середу, 17 липня, призупиняє переговори про ядерну зброю в період зростання напруженості між Пекіном і Вашингтоном, коли обидва кандидати в президенти США закликають до посилення торговельних обмежень та стримування китайського впливу в Азії.

США є головним міжнародним партнером Тайваню і найбільшим постачальником зброї. У червні Палата представників Конгресу Штатів схвалила виділення острову $500 млн на військове фінансування для посилення стримування Китаю, а також $2 млрд у вигляді позик і кредитних гарантій. США також схвалили виділення $300 млн на запасні й ремонтні частини для тайванських винищувачів F-16.

Речник МЗС Китаю Лін Цзянь заявив, що Штати продовжують продавати зброю Тайваню, попри сильну опозицію Пекіна й неодноразові обговорення цього питання.

"Як наслідок, китайська сторона вирішила призупинити обговорення зі США нового раунду консультацій з питань контролю над озброєннями та нерозповсюдження ядерної зброї. Відповідальність повністю лежить на США", - сказав Лін.

За його словами, Китай готовий підтримувати комунікацію з питань міжнародного контролю над озброєннями, але США повинні поважати основні інтереси Пекіна й створювати необхідні умови для діалогу.

У відповідь речник Державного департаменту США Метью Міллер звинуватив Китай у тому, що він "наслідує приклад росії", роблячи переговори про контроль над озброєннями заручником інших конфліктів у двосторонніх відносинах.

"Ми вважаємо, що такий підхід підриває стратегічну стабільність, збільшує ризик динаміки гонки озброєнь", - заявив Міллер.

"На жаль, призупинивши ці консультації, Китай вирішив не докладати зусиль для управління стратегічними ризиками й запобігання затратної гонки озброєнь, але ми, Сполучені Штати, залишатимемося відкритими для розробки й реалізації конкретних заходів зі зниження ризиків разом із Китаєм", - додав він.

СШАКитайядерна зброяТайвань

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