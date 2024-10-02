Китай разом з росією робитиме внесок у підтримання стабільності в світі – Сі

росія і Китай активно співпрацюють у різних сферах.

Голова КНР Сі Цзіньпін запевнив російського правителя Володимира путіна в готовності Китаю розширювати всебічне співробітництво з рф, а також спільно з росією робити внесок у підтримання стабільності на планеті.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ КНР.

"Я надаю великого значення розвитку китайсько-російських відносин і готовий працювати з президентом путіним, щоб… постійно розширювати всебічне співробітництво між Китаєм і росією… та продовжувати робити внесок у підтримання миру і стабільності на планеті", - написав Сі у вітальному посланні путіну з нагоди 75-річчя встановлення дипвідносин між двома країнами.

Лідер Китаю додав, що Китай і росія є світовими державами та великими країнами, що розвиваються, політична взаємна довіра між якими продовжує зміцнюватись, а їх практична співпраця досягла чудових результатів.

У зовнішньополітичному відомстві КНР зазначили, що путін назвав сучасні російсько-китайські відносини такими, що знаходяться на рекордно високому рівні за всю історію.

За словами господаря кремля, росія і Китай активно співпрацюють у різних сферах, ефективно взаємодіють у міжнародних та регіональних справах і він вірить, що "російсько-китайське всеосяжне стратегічне партнерство продовжуватиме зміцнюватись та сприяти безпеці і стабільності в Євразії та світі".

Західні країни неодноразово визначали Росію головною загрозою стабільності й миру на планеті, зокрема, у Держдепі США рф вважають "стійкою глобальною загрозою", а більшість країн Євросоюзу і високий представник ЄС Жозеп Боррель називають росію екзистенційною загрозою для Європи.