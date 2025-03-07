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Китай рішуче протистоятиме митам Трампа – глава МЗС КНР

07 березня 2025, 10:49
Китай рішуче протистоятиме митам Трампа – глава МЗС КНР
Фото: з вільного доступу
Головний дипломат Китаю звинуватив Трампа в лицемірному підході до двосторонніх відносин.
Пекін "рішуче протистоятиме" тиску США з питання мит. Політика президента США Дональда Трампа щодо Китаю є лицемірною.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє Bloomberg.
 
"Якщо одна зі сторін сліпо чинить тиск, Китай буде рішуче цьому протистояти", - заявив він.
 
Головний дипломат Китаю звинуватив Трампа в лицемірному підході до двосторонніх відносин і засудив мита на тлі зростання напруженості між найбільшими економіками світу.
 
Ван Ї виступив на захист дій своєї країни щодо припинення поставок фентанілу до США і звинуватив Трампа у використанні цього питання як приводу для чинення тиску на свій уряд.
 
"США не повинні відповідати злом на добро або навіть вводити довільні мита на китайську продукцію. Жодна країна не повинна фантазувати, що вона може пригнічувати Китай і водночас підтримувати добрі відносини з ним", - сказав він. 
 
За його словами, "такі двоїсті дії не сприяють стабільності двосторонніх відносин". У такий спосіб він дорікнув Трампу в тому, що він вихваляє Сі Цзіньпіна, називаючи його "блискучим" і розхвалюючи їхні "чудові" відносини, водночас запроваджуючи наймасштабніші на сьогоднішній день мита проти цієї азійської країни.
 
Головний дипломат Китаю скористався можливістю представити свою країну як стабілізуючу силу. Китай "приніс таку необхідну стабільність у мінливий і неспокійний світ", сказав Ван Ї.
 
Ван Ї також закликав країни, що розвиваються, "продовжувати покращувати своє представництво і силу ведення діалогу в глобальному управлінні", пише Reuters.
 
"Якщо кожна країна наголошуватиме на своїх власних національних пріоритетах і віритиме в силу та статус, світ скотиться до законів джунглів, а малі та слабкі країни понесуть на собі основний удар", - сказав Ван Ї завуальовано натякаючи на дії Вашингтона.

 

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