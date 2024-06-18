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Китай різко відповів НАТО на звинувачення про підтримку рф у війні

18 червня 2024, 16:33
Китай різко відповів НАТО на звинувачення про підтримку рф у війні
Фото: з вільного доступу
Напередодні генсек Альянсу заявив, що Китай лише прикидається нейтральною стороною.
Китай у відповідь на звинувачення генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга закликав Альянс "перестати перекладати провину" за війну в Україні.
 
Про це пише The Guardian з посиланням на офіційного представника МЗС Китаю Ліня Цзянь.
 
За його словами, НАТО "має зайнятися самоаналізом, а не довільними наклепами і нападками на Китай".
 
"Ми радимо НАТО припинити перекладати провину і сіяти розбрат, не підливати масла у вогонь і не розпалювати конфронтацію, а зробити щось практичне для політичного врегулювання кризи", - заявив Цзянь.
 
The Guardian нагадує, що напередодні і міністри закордонних справ країн "Великої сімки" висловили "сильне занепокоєння" з приводу поставок матеріалів подвійного призначення і компонентів зброї від китайських підприємств до Росії, які Москва використовує для своєї військової експансії.
 
КитайНАТОвійна в Україніросія окупанти

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