Китай різко відповів НАТО на звинувачення про підтримку рф у війні

Напередодні генсек Альянсу заявив, що Китай лише прикидається нейтральною стороною.

Китай у відповідь на звинувачення генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга закликав Альянс "перестати перекладати провину" за війну в Україні.

Про це пише The Guardian з посиланням на офіційного представника МЗС Китаю Ліня Цзянь.

За його словами, НАТО "має зайнятися самоаналізом, а не довільними наклепами і нападками на Китай".

"Ми радимо НАТО припинити перекладати провину і сіяти розбрат, не підливати масла у вогонь і не розпалювати конфронтацію, а зробити щось практичне для політичного врегулювання кризи", - заявив Цзянь.

The Guardian нагадує, що напередодні і міністри закордонних справ країн "Великої сімки" висловили "сильне занепокоєння" з приводу поставок матеріалів подвійного призначення і компонентів зброї від китайських підприємств до Росії, які Москва використовує для своєї військової експансії.