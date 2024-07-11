Китай розкритикував НАТО за звинувачення у підтримці росії у війні проти України

Там назвали Альянс "пережитком холодної війни".

У Китаї розкритикували звинувачення НАТО у тому, що Пекін став «вирішальним фактором» у війні росії проти України. Речник міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь назвав твердження Альянсу "упередженими, наклепницькими та провокаційними" та назвав його "пережитком холодної війни".

Про це повідомляє Financial Times.

"Без жодних доказів НАТО продовжує поширювати неправду, сфабриковану США, відкрито паплюжачи Китай, сіючи розбрат між Китаєм і Європою та підриваючи китайсько-європейську співпрацю", — заявив Лінь.

За його словами, "конструктивна роль" Китаю у війні в Україні була "широко визнана міжнародною спільнотою".

Нагадаємо, за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні Альянс опублікував комюніке, у якому окреслив коло країн, які допомагають росії вести війну проти України. Окрім білорусі, Ірану та КНДР, там також згадали Китай. Пекін назвали "вирішальним чинником" в агресії москви проти Києва, в першу чергу через так зване "безмежне" партнерство КНР та рф та широкомасштабну підтримку оборонно-промислової бази росіян.